Слънчевите панели отдавна привлякоха вниманието не само на големите инвеститори, но и на средностатистическите граждани, които ги инсталират на покривите на къщите си, за да намалят увеличаващите се разходи за електроенергия. Благодарение на подобрените технологии, вече не е необходимо панелите да са в "задния ви двор", а могат да се намират дори на стотици километри от дома.

Софтуерно решение

Виртуалните батерии са услуга, която дава възможност за съхраняване на излишната произведена енергия в сметката на клиента под формата на кредитен баланс и дори пренасочването ѝ към друг потребител. Тази технология е подходяща за максимално увеличаване на потенциала на системите в страни с по-дълги часове слънчево греене.

Благодарение на нея хора, живеещи в градове, в апартаменти или под наем, които нямат необходимото пространство за инсталацията, могат да се възползват от слънчевата енергия.

Между Испания и Италия

Подобна система вече се използва от 110 хиляди домакинства в Италия чрез проекта "Adopt a Panel". Вместо да монтират системите в домовете си, някои потребители се свързват с така наречената слънчева ферма в Испания, разказва Euro Weekly News.

Когато енергията, произведена от разпределения им панел, съответства на тази, която използват, те получават това електричество безплатно и плащат единствено разходите по електропреносната мрежа и фиксираните такси, които присъстват и в традиционните сметки за ток.

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В Италия проектът се управлява от местната енергийна компания Plenitude, която използва софтуера за виртуални батерии на австралийската Enosi. Според сайта ѝ потребителите могат да се абонират за получаване на безплатна слънчева енергия от 10 до 17 часа, а през останалата част от деня се прилага тарифа, базирана на потреблението.

Главният изпълнителен директор на компанията Стив Хой прави интересно наблюдение - потребителите се стремят да използват по-малко електричество, за да не надвишават произведения от разпределения им панел и да избегнат допълнителните разходи.

"Урокът не е просто, че хората харесват по-евтин ток. Става въпрос за това, че когато електричеството е съобразено с реалното производство на възобновяеми източници, потребителите изместват търсенето, собствениците на слънчеви панели се възнаграждават по-справедливо, а търговците на дребно не е нужно да поемат разходи извън техния контрол", обясни той пред Renew Economy.

Тази технология дава възможност за по-лесното широко интегриране на слънчевата енергия сред домакинствата. Освен че е по-екологично и понижава общото потребление, тя намалява разходите и увеличава достъпността в условия, в които инсталирането на панели е невъзможно.