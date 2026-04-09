През 2023 г. екологичната икономика на Европейския съюз е генерирала продукция в размер на 1,3 милиарда евро. Заетостта в сектора се е увеличила почти двойно от 3,6 милиона през 2014 г. до 5,8 милиона заети на пълен работен ден. Това става ясно от доклад на Евростат.

Ръстът на заетостта в зеления сектор изпреварва този в много други отрасли като производството и добивната промишленост.

Какво стои зад този ръст?

Сред основните фактори, стимулиращи развитието на екологичната икономика, е поскъпването на петрола и природния газ през последните години. Тази тенденция насърчи инвестициите във възобновяеми енергийни източници като слънчева и вятърна енергия, както и в технологии за енергийна ефективност.

Важно е да се уточни, че се използва метриката "еквивалент на пълно работно време". Това означава, че статистиката брои реално изработени часове. Ако двама души работят на половин работен ден, системата ги отчита като едно пълно работно място. Така се получава ясна картина за реалния обем на труда в сектора.

Възможности за бизнеса и инвестициите

Екологичната икономика обхваща две основни направления, които в момента са двигател на инвестициите в ЕС.

Едното направление е "Управление на ресурсите". В него влизат мерките за енергийна ефективност в строителството, производството на енергия от възобновяеми източници и устойчивото управление на горите. Другото е "Опазване на околната среда", в което влизат дейности по управление на отпадъци, пречистване на отпадъчни води и контрол на замърсяването.

Разширяването на зелената икономика създава значителни възможности за бизнеса. Компаниите, които инвестират в устойчиви технологии и енергийна ефективност, намаляват разходите си в дългосрочен план.

Допълнителен стимул са европейските политики като Зелената сделка и програмите за финансиране, които подпомагат прехода към нисковъглеродна икономика.

Търсенето на зелени облигации, устойчиви инфраструктурни проекти и иновации в областта на чистите технологии продължава да расте.