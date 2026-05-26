Бизнес средата в България остава стабилна с положителни перспективи. Все пак, има повишено внимание към икономическите рискове, най-често идващи от външни фактори като растящите цени за енергия.

Почти всички германски компании оценяват бизнес средата у нас като поне задоволителна, а 80% очакват стабилност и подобрение. Мнозинството вече усеща ползите от еврото, но паралелно с това изисква спешни правителствени реформи в борбата с корупцията.

Това става ясно от ново проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК), проведено сред 83 компании - членове на Камарата, за периода от 10 март до 2 април тази година.

Очакванията към новата власт

Борбата с корупцията и изграждането на стабилна, предвидима икономическа среда остават абсолютните приоритети за чуждестранните инвеститори в България. Според тях ключът към устойчивия растеж се крие в разширяването на производствения капацитет.

Източник: Дейвид Георгиев Соня Миклай, глaвeн yпpaвитeл на ГБИТК, говори за доклада

"Борбата с корупцията е високо изисквания от фирмите, участвали в проучването. Тази тема трябва да се вземе на сериозно от новата власт. Предстои да видим какви практически стъпки ще предприеме правителството и дали те ще доведат до търсения ефект", каза Соня Миклай, глaвeн yпpaвитeл на ГБИТК.

Мнозинството изразява недоволство от борбата с корупцията и настоява за прозрачност, стабилност и върховенство на закона. Компаниите очакват от новото правителство много по-високо ниво на надеждност.

Ефектът на еврото

Почти всички от проучените дават положителна оценка за дигиталната инфраструктура на страната. Рисковете от въвеждането на еврото не се забелязват като 13% от фирмите вече преместват инвестициите си от Германия в България.

Единната европейска валута вече дава своите първи положителни резултати, като в Камарата се отчита ръст на запитванията от чуждестранни компании.

"Повечето компании продължават да гледат положително към бъдещето. 80% очакват стабилност и подобрение на ситуацията. Много от компаниите дори ще увеличат заетостта", сподели Дениза Връбчева, ръководител "Връзки с обществеността" към Камарата.

Преходът към еврото елиминира редица административни и финансови затруднения за инвеститорите, а след вота за нов кабинет бизнесът има ясни очаквания за последващо подобрение и стабилизиране на икономическата среда.

България е привлекателна локация за ниършоринг (преместване на производства наблизо) според 89% от анкетираните, като една трета от тях посочват, че страната е подобрила позициите си спрямо преди.

Липсата на подготвени кадри и качествена работна ръка продължава да бъде най-голямото изпитание за бизнеса на пазара на труда.