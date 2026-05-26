Бизнес средата в България остава стабилна с положителни перспективи. Все пак, има повишено внимание към икономическите рискове, най-често идващи от външни фактори като растящите цени за енергия.
Почти всички германски компании оценяват бизнес средата у нас като поне задоволителна, а 80% очакват стабилност и подобрение. Мнозинството вече усеща ползите от еврото, но паралелно с това изисква спешни правителствени реформи в борбата с корупцията.
Еврото отключва българския пазар: Какво означава това за инвеститорите
Кои сектори могат да спечелят и какви рискове трябва да имаме предвид?
Това става ясно от ново проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК), проведено сред 83 компании - членове на Камарата, за периода от 10 март до 2 април тази година.
Очакванията към новата власт
Борбата с корупцията и изграждането на стабилна, предвидима икономическа среда остават абсолютните приоритети за чуждестранните инвеститори в България. Според тях ключът към устойчивия растеж се крие в разширяването на производствения капацитет.
Източник: Дейвид Георгиев
Соня Миклай, глaвeн yпpaвитeл на ГБИТК, говори за доклада
"Борбата с корупцията е високо изисквания от фирмите, участвали в проучването. Тази тема трябва да се вземе на сериозно от новата власт. Предстои да видим какви практически стъпки ще предприеме правителството и дали те ще доведат до търсения ефект", каза Соня Миклай, глaвeн yпpaвитeл на ГБИТК.
Мнозинството изразява недоволство от борбата с корупцията и настоява за прозрачност, стабилност и върховенство на закона. Компаниите очакват от новото правителство много по-високо ниво на надеждност.
Ефектът на еврото
Почти всички от проучените дават положителна оценка за дигиталната инфраструктура на страната. Рисковете от въвеждането на еврото не се забелязват като 13% от фирмите вече преместват инвестициите си от Германия в България.
Единната европейска валута вече дава своите първи положителни резултати, като в Камарата се отчита ръст на запитванията от чуждестранни компании.
"Повечето компании продължават да гледат положително към бъдещето. 80% очакват стабилност и подобрение на ситуацията. Много от компаниите дори ще увеличат заетостта", сподели Дениза Връбчева, ръководител "Връзки с обществеността" към Камарата.
Бизнесът е изправен пред остра нужда от служители за търговията и туризма
Други ключови сектори също имат нужда от повече кадри
Преходът към еврото елиминира редица административни и финансови затруднения за инвеститорите, а след вота за нов кабинет бизнесът има ясни очаквания за последващо подобрение и стабилизиране на икономическата среда.
България е привлекателна локация за ниършоринг (преместване на производства наблизо) според 89% от анкетираните, като една трета от тях посочват, че страната е подобрила позициите си спрямо преди.
Липсата на подготвени кадри и качествена работна ръка продължава да бъде най-голямото изпитание за бизнеса на пазара на труда.