Въвеждането на еврото в България постепенно променя начина, по който международните инвеститори възприемат страната. Намаляването на валутния риск и по-дълбоката интеграция с европейските финансови пазари могат значително да увеличат интереса към българските активи. Александър Буюкли, ръководител на Freedom24 за България, обяснява какво означава преминаването към еврото за фондовия пазар, кои сектори могат да спечелят най-много и какви рискове трябва да имат предвид инвеститорите.

До каква степен вече се забелязва притокът на чуждестранен капитал и какво очаквате занапред?

От началото на 2026 г. активността на Българската фондова борса се увеличи значително. Общият оборот през януари 2026 г. надхвърли 45 млн. евро - 2,6 пъти повече спрямо същия период на 2025 г. Броят на сделките се увеличи 2,8 пъти на годишна база и надхвърли 16 000.

Ръстът беше основно движен от банките, ИТ компании и холдинги - сектори, които са най-чувствителни към валутния риск и премията за държавен риск. Броят на новите чуждестранни инвеститори на борсата се увеличи с 64% през януари 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. Преминаването към еврото премахва валутния риск и прави българските акции много по-близки до европейските по отношение на надеждност и рисков профил.

Активността се увеличава не само на фондовия пазар. Според Българската народна банка преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България нараснаха с 14,2% през 2025 г. до 3,26 млрд. евро, което се равнява на около 2,8% от БВП на страната.

Особено осезаемо ускоряване на капиталовите потоци се наблюдава в края на годината на фона на подготовката за присъединяване към еврозоната. Само през декември нетният приток на ПЧИ достига 383,2 млн. евро - със 117% повече спрямо година по-рано. Основните източници на инвестиции са Нидерландия (635,9 млн. евро), Гърция (476,9 млн. евро) и Италия (315,5 млн. евро).

Подобна ситуация беше наблюдавана и след присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., когато индексът SOFIX се повиши с 44,42% до 1934 пункта за по-малко от година.

Днес обаче двигателите на растежа са значително по-качествени. Преминаването към еврото не е просто промяна на валутата, а институционална икономическа интеграция с пълен достъп до инструментите на Европейската централна банка.

На този фон очакваме положителната динамика да продължи, макар и по-плавно в сравнение с еднократните скокове в миналото. В базовия ни сценарий коефициентът цена/печалба (P/E) на българските компании може постепенно да се повиши от около 7 в момента до диапазона 10-12. Ликвидността вероятно ще се подобри, търговските обеми могат да се стабилизират, а появата на борсово търгувани фондове (ETF) и двойни листвания на български компании на европейски борси ще направи пазара по-привлекателен за дългосрочни инвеститори.

Двойните листвания, какъвто е примерът със Shelly Group на Франкфуртската фондова борса, увеличават видимостта на компаниите сред европейските инвеститори и разширяват кръга от потенциални купувачи. При подобен сценарий SOFIX може да достигне нови исторически върхове.

В същото време по-малките пазари са по-уязвими. При глобално повишаване на лихвените проценти или при паника на развиващите се пазари изтичането на капитал може да бъде много бързо. Затова е важно да се следи геополитическата среда, включително развитието на ситуацията в Близкия изток, което може да повлияе върху глобалния апетит към риск.

Кои сектори изглеждат най-перспективни?

Финансовите компании изглеждат сред първите лидери. Банките ще оперират изцяло в евро, което елиминира валутния риск при разплащанията.

ИТ компаниите, които продават услуги на европейски клиенти, също ще могат по-лесно да привличат инвестиции след въвеждането на еврото. Растежът в този сектор вече е видим. Компании като Weiser Technology, която предлага ИТ услуги, софтуер и компютърна техника на европейски фирми, се очаква да бъдат сред бенефициентите. През 2025 г. приходите на Weiser Technology почти се удвояват, макар че нетната загуба леко се увеличава до 1,4 млн. евро. Компанията очаква да се върне към печалба през 2026 г.

България може да получи около 5-7 млрд. евро европейско финансиране за инфраструктура и икономическо развитие през периода 2026-2027 г., което може да ускори проекти в енергетиката и транспорта. Компании като ČEZ Group в енергийния сектор вероятно ще бъдат сред потенциалните бенефициенти.

Фармацевтичният сектор също изглежда привлекателен. Акциите на Sopharma са поскъпнали с повече от 20% от началото на годината и с около 75% през последните 12 месеца. Около 23% от приходите на компанията идват от Германия, Италия и други държави от ЕС, което подчертава силната ѝ експозиция към европейските пазари.

Кои компании могат да спечелят най-много?

Компаниите, които работят активно с европейските пазари или зависят от чуждестранни клиенти, вероятно ще бъдат сред основните бенефициенти.

Сред най-ликвидните емитенти на Българската фондова борса са Sopharma, Sirma Group Holding и Sopharma Trading.

Българската технологична компания Shelly Group произвежда устройства за "умен дом", които се управляват чрез смартфон. Около 93% от приходите на компанията идват от европейски клиенти, като регионът DACH (Германия, Австрия и Швейцария) формира приблизително 49% от продажбите.

Shelly е един от двата български "еднорога" с пазарна оценка над 1 млрд. евро и от 2021 г. се търгува едновременно в сегмента Prime Standard на Франкфуртската фондова борса и на Българската фондова борса. Акциите на компанията показват силно представяне, което отразява високото доверие на инвеститорите.

Sirma Group разработва софтуер за банки, компании и държавни институции в Европа. Акциите на компанията са поскъпнали с близо 20% през последните три месеца.

Weiser Technology - бързоразвиваща се ИТ компания, която продава компютри, софтуер и услуги на европейски клиенти - също се очаква да бъде сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото, тъй като интересът към българския технологичен сектор нараства.

Сред другите потенциални печеливши са Trace Group - лидер в строителството и инфраструктурата - и Eurohold Bulgaria, инвестиционен холдинг с диверсифицирани финансови услуги.

Какви са основните рискове за инвеститорите?

Политическата нестабилност остава важен риск, тъй като честите смени на правителства могат да забавят или променят икономическите реформи. Корупционни скандали или непрозрачни обществени поръчки също могат да отблъснат чуждестранните инвеститори. България продължава да се нарежда сред по-уязвимите страни в ЕС според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International.

Икономическите рискове са свързани основно със зависимостта на страната от износа към ЕС, който представлява около 64-65% от българския експорт. След въвеждането на еврото инфлацията може леко да се повиши в краткосрочен план заради адаптацията на цените. Европейската комисия прогнозира инфлация от около 2,9% през 2026 г.

Съществува и риск от прегряване на икономиката, ако притокът на капитал се ускори прекалено бързо, което може да доведе до балони на пазара на недвижими имоти или в банковото кредитиране. Остават и рискове, свързани с корпоративното управление, тъй като прозрачността на някои компании все още не отговаря напълно на стандартите на големите международни инвеститори.

Глобални икономически шокове, като например забавяне на икономиката на Германия, също могат силно да повлияят на България заради малкия и силно отворен характер на икономиката.

Каква е основната инвестиционна теза за България?

България е пазар, който е на прага на по-силен приток на капитал и по-голяма прозрачност благодарение на въвеждането на еврото. В същото време акциите на много компании остават атрактивно оценени, особено тези, които продават продуктите си на европейския пазар, със средни P/E коефициенти около 10-15. Големите европейски и глобални фондове все още не са навлезли масово на пазара.

През януари 2026 г. броят на новите инвеститори на Българската фондова борса се увеличава с 30%, а броят на новите чуждестранни инвеститори нараства с 64%.

Държавният дълг на България е около 24% от БВП - един от най-ниските в Европейския съюз, при средно ниво за еврозоната над 88%. Ниското ниво на задлъжнялост и стабилната фискална позиция създават солидна основа за бъдещи инвестиционни потоци.

За инвеститорите това представлява възможност за навлизане на ранен етап на европейски пазар с потенциал за значителен растеж. Ако международният интерес продължи да се увеличава, пазарните оценки могат да се повишат значително през следващите години. България все по-силно се интегрира в европейските капиталови пазари, подкрепена от развитието на ETF инструменти, двойни листвания и компании като Weiser Technology, Shelly Group, Sirma Group и Sopharma.

