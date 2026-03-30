Пътят в инвестициите никога не започва с теория, той започва с грешки, които струват пари. Купи по-евтино, продай по-скъпо, намери правилната формула и всичко ще се подреди от само себе си - това е красива илюзия, която пазарът доста бързо разрушава. Това заяви в студиото на Money.bg Александър Буюкли, управител на Freedom24 за България. Той взе участие и в третото издание на форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще".

По думите му първото истинско знание, което инвеститорът трябва да усвои, звучи просто, но в него се крие същността на цялата финансова система. "Парите не са хартия и не са цифра на екрана. Парите са доверие", подчерта той и допълни: "Всички мислят, че инвестициите започват с това да купиш евтино и да продадеш скъпо.

Това не е вярно. Най-главното, което аз разбрах, е доверието. Ако вярваш на банката, банката съществува. Ако вярваш на валутата, тя се крепи. Ако вярваш на човека, можеш да правиш бизнес с него."

Вторият важен урок идва по-трудно и е свързан с риска. "Рискът никога не изчезва. Той само се премества", коментира Буюкли. Според него усещането за сигурност често е подвеждащо. "Когато ти казват, че всичко е добре, това не означава, че рискът го няма. Това означава, че той просто се е преместил на друго място." По думите му това е модел, който се повтаря, а финалът винаги е "катастрофален".

Като трети ключов елемент той посочва търпението и то "не защото търпеливите хора са по-умни, а защото имат по-добри модели". По думите на експерта, ако имаш модел и вярваш в него, трябва да имаш търпение да го използваш.

Според него подходът трябва да бъде различен според възрастта. Като експерт той споделя, че младите могат да бъдат по-агресивни, защото имат пред себе си време да правят грешки. По-възрастните трябва да взимат по-консервативни решения.

Пример от практиката

Буюкли сподели и конкретен пример от практиката си. "Обърна се към мен човек на малко над 40 години - собственик на малък бизнес. Човек, който е свикнал, че ако работиш повече, печелиш повече. Това работи в бизнеса, но в инвестициите е различно", разказва той.

В началото клиентът разполага с няколко депозита, малък дял в имот и ясното убеждение, че "фондовата борса е казино." Вместо да започнат с инвестиции, двамата започват с разговор. "Първото нещо не беше портфейлът, а откровен разговор за риска", спомня си Буюкли.

Подходът е постепенен, без агресивни стратегии, а портфейлът е изграден така, че всеки инструмент изпълнява конкретна функция, но което е по-важно, клиентът трябва да я разбира. Това, което буди гордост у експерта днес, е че неговият клиент вече разсъждава като инвеститор и "е престанал да възприема волатилността като заплаха".

Проблеми на пазара

Според него един от големите проблеми на пазара е начинът, по който работят много брокери. "Повечето продават достъп. Отварят ти сметка, дават ти приложение с красив интерфейс и графики - и до там", коментира Буюкли. В резултат на това инвеститорът остава сам "със страховете си и не разбира какво се случва."

Това работи в добри времена, но не и при криза. "При първата сериозна волатилност всичко се руши. Хората изпадат в паника, продават в най-лошия момент и излизат със загуби", каза той и добави, че "не е пазарът, който ги наказва. Те сами се наказват - от неразбиране".

Затова и моделът, който Freedom24 следва, е различен. "Работата започва преди първата инвестиция. Най-скъпите грешки се правят в първите месеци", обясни Буюкли. По думите му първата стъпка винаги е разговор: "Говорим с клиента - откъде идват парите, какви са целите, какво означава за него риск."

След това се изгражда структура. "Портфейлът трябва да ти позволява да спиш спокойно нощем, а не да гледаш графики на всеки два часа", поясни той. Важна роля играе и достъпът до пазари: "Днес обикновеният човек има достъп до акции, облигации, ETF-и - неща, които преди бяха достъпни само за големи фондове."

По отношение на България Буюкли отбеляза, че дълго време инвестиционният модел е бил ограничен. "Имаше два стълба - депозити и имоти", коментира гостът. Според него обаче това се променя, особено след приемането на еврото. "Виждаме, че постепенно хората започват да участват на пазара, да купуват акции. Това е бавен процес, но вече е започнал."

В заключение той формулира няколко важни практични съвета за начинаещите инвеститори.

