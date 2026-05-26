В понеделник на 93-годишна възраст почина Тошифуми Сузуки, емблематичният японски бизнес лидер и визионер, сочен за бащата на модерната денонощна търговия. Новината бе съобщена официално от конгломерата Seven & i Holdings, като бе уточнено, че Сузуки е починал от сърдечна недостатъчност.

Неговото име остава в историята като архитектът, който трансформира американската верига 7-Eleven в глобален гигант с над 85 000 обекта в близо 20 държави по света.

Американска идея с японски привкус

В началото на 70-те Сузуки работи за японската търговска верига Ito-Yokado. По време на бизнес пътуване до САЩ преоткрива малките квартални магазини 7-Eleven, управлявани тогава от американската Southland Corp.

Първоначално магазините се казвали Tote'm Stores, защото пред обектите имало тотемни стълбове. През 1946 г. името официално се променя на 7-Eleven, за да отрази революционното за времето си работно време - от 7:00 до 23:00, седем дни в седмицата.

Магазин 7-Eleven в Осака, Япония

Впечатлен от концепцията, през 1973 г. Сузуки договаря франчайз правата и година по-късно отваря първия обект в Токио. Въпреки първоначалния скептицизъм на пазара, той добавя американския модел към японския начин на живот. И успява.

Център за услуги

Под негово ръководство обектите се превръщат в денонощни хъбове, където хората освен, че пазаруват продукти, плащат битови сметки, получават пощенски пратки и използват банкомати.

През 90-години на миналия век американската компания майка Southland Corp. изпада в тежка финансова криза и обявява банкрут. Тогава японското звено, ръководено от Сузуки, купува мажоритарния дял на своя американски лицензиант.

През 2005 г. компанията е напълно преструктурирана под шапката на Seven & i Holdings и се превръща в най-голямата верига за смесени стоки на планетата.

Пионер в управлението на данни

Тошифуми е сред първите в ритейл сектора, които въвеждат масово системи за проследяване на продажбите в реално време (т. нар. POS системи).

Благодарение на тези анализи, магазините успяват да зареждат стока по няколко пъти на ден в зависимост от локалното търсене и метеорологичните условия, свеждайки брака и излишните запаси до абсолютна нула.

Магазините днес

Днес популярните магазини са изцяло собственост на базирания в Токио конгломерат Seven & i Holdings. Може да се каже, че Америка даде на света формата и бранда, но Япония и Тошифуми Сузуки го превърнаха в глобалния дигитален феномен, който познаваме днес.

Развивайки наследството на Тошифуми Сузуки, днес управителите на магазини използват таблети със специализиран софтуер. Той анализира в реално време продажбите и генерира AI прогнози за локални събития и времето.

Системата е толкова напреднала, че благодарение на алгоритмите за автоматично планиране на асортимента, вътрешните мениджърски срещи са намалени с 80%, а продажбите на продукти са скочили с над една трета.

Настоящият главен изпълнителен директор на групата, Стивън Хейс Дейкънс, дефинира четирите основни приоритета пред 7-Eleven. А те са: изключителна стойност за клиента, лидерство при храните, ниски разходи и безупречно дигитално удобство.