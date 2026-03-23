Британският гигант в продажбата на спортни стоки Sports Direct навлезе на българския пазар чрез откриването на първия си магазин в страната. Обектът е с площ ог от 1 700 кв. м и е част от новия ритейл комплекс XOPark Sofia, обявиха от компанията за услуги и инвестиции в бизнес имоти CBRE, която е консултант на дружеството.

Спортният бранд от години е популярен сред българските потребители, но до момента компанията никога не е имала физически обект у нас. От Sports Direct планират развитие на бизнеса им у нас тепъпва да се разширява.

"Нашата роля беше да осигурим плавен и стратегически консултантски процес, който да гарантира, че първата физическа стъпка на Sports Direct в България е позиционирана за дългосрочен успех. Очакваме да продължим да подкрепяме тяхното развитие в страната", коментира Ирена Карамфилова, старши консултант в българския екип на отдел "Търговски площи", CBRE SEE.

От консултантската компания споделят, че ще продължат да си партнират с британската марка за нейното по‑нататъшно развитие в страната.

"Нашият екип се радва, че успя да идентифицира България като следващ стратегически пазар и да подкрепи Sports Direct при оценката на възможностите за растеж и реализацията на техния пазарен дебют", казва Ивана Максимович, ръководител "Управление на имоти и търговски площи", CBRE SEE.

Изборът на XOPark Sofia за първа локация на британския спортен гигант потвърждава засилващата се тенденция големите международни компании да предпочитат ритейл парковете пред традиционните молове.