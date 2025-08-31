Една от най-големите вериги за хранителни стоки в света - 7-Eleven, има обекти в двадесет страни по света, включително Канада, Австралия, Индия, Макао и Камбоджа. Макар в момента в Европа магазините ѝ да се срещат само в Норвегия, Дания и Швеция, компанията планира да разшири дейността си на Стария континент, като си е поставила за цел да оперира в 30 страни до 2030 година.

История

Началото на веригата поставя основаният през 1927 година магазин за лед Southland Ice Company. По-късно става собственост на Southland Corporation, която отваря повече обекти в страната. Постепенно магазините започват да предлагат гориво, цигари и стоки от първа необходимост, а през 1946 година получават сегашното си име.

Навлизането им на японския пазар се случва през 70-те години, благодарение на веригата магазини Ito Yokado. До 2005 година компанията придобива пълна собственост и 7-Eleven става част от Seven & I Holdings.

Японската тайна за успех

Според данни на Seven & I Holdings веригата обслужва 62 милиона клиенти дневно по целия свят. Някои от обектите се управляват директно от холдинга, други работят на принципа на франчайза, а трети са под ръководството на компания, която получава лиценз да оперира в дадена страна.

Източник: iStock

Близо една четвърт от общо 85 хиляди магазина на 7-Eleven обаче са в Япония. Това е ясен показател, че американската верига става по-успешна в азиатската страна, отколкото в родната Америка.

В голяма степен това се дължи на внимателното проучване на пазара и успешна бизнес стратегия, разказва Bloomberg. В магазините на веригата японците могат да се възползват от общински, социални, банкови и пощенски услуги. Въпреки това, продажбите на храна са основен източник на приходи.

Успехът на японските обекти на 7-Eleven се дължи на модела Tanpin Kanri. Подробна статистика показва какви продукти се консумират в определените часове по пол и възраст в различните региони в страната. Автоматизираната система извлича данните от касовите бележки, чрез които определя от какъв продукт ще се нуждае съответният обект. Доставчиците го транспортират от една от 150-те фабрики в страната. Според The Wall Street Journal всеки магазин получава нови стоки по няколко пъти на ден.

Това позволява предлагането на постоянно свежи продукти и сготвена храна.

Може ли САЩ да ги догони?

За съжаление, този модел не е особено приложим в САЩ заради по-голямото разстояние между фабриките и магазините. В резултат на това, американските обекти на 7-Eleven предлагат повече преработена храна, която представлява 47% от продажбите - почти двойно повече от тези в Япония.

Друг проблем, пред който е изправена веригата в Америка, е намаленото потребление. Местните се опитват да намалят разходите си, като пазаруват в магазини на едро, които предлагат големи отстъпки.

Това, както и по-голямата конкуренция, води до спад в продажбите на 7-Eleven на континента, който генерира почти половината от общите печалби на компанията.

За да се справи с проблема, веригата обновява търговските си обекти, подобрява качеството на храните и зарежда нови продукти. Компанията се опитва да приложи максимално японската стратегия, като прави доставките ежедневни и ги съобразява с местното потребление и дори добави някои азиатски ястия към асортимента си.

Въпреки трудностите на основния си пазар, 7-Eleven си остава една от най-големите вериги за хранителни стоки в света. Канадската компания Alimentation Couche-Tard предложи 47 милиарда долара за придобиването на Seven & i Holdings. Сделката обаче пропадна миналия месец, а като причина канадците посочиха липса на съдействие и откритост от страна на японците. Ако се беше осъществила, това щеше да бъде най-голямото чуждестранно придобиване на японска компания в историята.