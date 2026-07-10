Очакванията са, че продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една, а може би и две стъпки повишение на основните лихвени проценти от страна на Европейската централна банка. В рамките на тази година може би ще има поне една стъпка.

Леко поскъпване при ипотечните кредити се очаква в средносрочно бъдеще.

Нормално е да очакваме постепенно увеличение на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти. Вероятно лихвите по депозитите в един момент също ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат.

Това каза в студиото на Money.bg Милен Велчев, бивш финансов министър с дългогодишен опит като един от най-активните участници на международните капиталови пазари.

Лихвите ще се покачват

"Говорейки за Европа, по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви", казва Велчев и допълни, че ако инфлацията продължи, се очакват и по-високи такива. Според него икономическата среда в Европа не е особено благоприятна.

"Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ, за сметка на Китай. Това принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в политиката с лихвите".

Милен Велчев

Цялата тази ситуация съвпада с продължаващата липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг у нас, породен от ежегодните дефицити, които растат. "Не само дългът расте, но и ежегодният темп, с който расте дефицита".

Ако има активно търсене на кредити, тогава банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви, споделя експертът.

Оценка на внесения бюджет

Отношението ми към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доброжелателни, за разлика от това, което следя като мнения на независими експерти, каза Велчев.

Според него, за тази година правителството няма много инструменти за намаляване на бюджетния дефицит. Трудно е да се регулира цялостния баланс на бюджета, особено в началото на второто полугодие.

Той посочи високите разходи за издръжка, които с бюджета ще достигнат 30%. "Приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите, още през тази година", допълни той.

Надява се, че дори да бъде приет бюджета с този дефицит, в хода на неговото изпълнение, ще бъдат намерени начини той да бъде свит до 3%.

"Има възможност да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат".

Проблемът с дефицита

По думите на експерта България вече плаща по-висока цена за новия си дълг, тъй като последните емисии се пласират при по-висока доходност. "На пръв поглед това не изглежда значително, но когато се натрупа върху все по-голяма база дълг, разходите за лихви започват да растат като гъба след дъжд", предупреди той.

Според Велчев, ако тази тенденция не бъде прекъсната, все по-голяма част от бюджета ще отива за обслужване на дълга за сметка на разходите за пенсии, заплати и публични услуги.

Бившият финансов министър подчерта, че днешната ситуация е коренно различна от началото на 2000-те години, когато България активно преструктурираше външния си дълг. "Днес дългът ни е предимно в евро и с фиксирана лихва, затова подобни операции по обратно изкупуване нямат особен смисъл", обясни той.

Велчев припомни, че по времето на правителството на Симеон Сакскобургготски държавният дълг е възлизал на около 75% от БВП, а няколко години по-късно е бил сведен до едва 13% от БВП.

И предупреди, че ако България продължи да увеличава дефицитите и дълга, рискува да се изправи пред сценарий, подобен на гръцкия, при който фискалната политика се определя под външен контрол.

За пазарите на акции и облигации

Пазарът на акции продължава да поставя нови рекорди, макар и с известни колебания през последните месеци. Това се дължи на ентусиазмът около перспективите пред изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм да е прекомерен. Бъдещето ще покаже.

"Напълно възможно е и сегашната еуфория около изкуствения интелект в даден момент да се окаже предвестник на някаква криза", сподели Велчев, визирайки минали такива. "За сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуственият интелект", добави още той.

За капиталовите пазари експертът каза, че понякога "хълцат, но продължават напред", особено покрай военните действия между САЩ и Иран.

Що се отнася до пазара на облигации, там в момента има противопоставяне между две основни очаквания. От една страна, според Велчев, стоят прогнозите за по-висока бъдеща инфлация, породена от нарастващата задлъжнялост на водещите икономики.

От друга страна са опасенията, че световната икономика може да навлезе в по-сериозно забавяне или дори криза, което би довело до спад в доходността на облигациите и съответно до покачване на цените им.

"Това са два противоречащи процеса и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара", сподели той.

Цялото интервю гледайте във видеото!