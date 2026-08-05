Спад на обявите на годишна база във всички наблюдавани сектори през юли отчита кариерната платформа JobTiger. Ако през миналата година предложенията са били доста над 40 000, в момента говорим за около 35 000 - намаление с 10,6%.
Сериозно впечатление прави динамиката в IT сектора, който е ключов за икономиката заради високите заплати в компаниите. Годишните данни показват спад от цели 25,4% на броя на обявите - близо 700 по-малко в сравнение със същия месец на 2025-а.
На месечна база от JobTiger също отчитат спад и спрямо юни тази година.
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Най-голямо процентно намаление на годишна база обаче се наблюдава в три други сектора:
- "Изкуство" - 40,2%
- "Логистика и транспорт" - 38,2%
- "Строителство" - 27,3%.
Като абсолютен брой най-много намаляват обявите в сферите на логистика и транспорт и търговия и продажби - общо над 3000.
Най-много се търсят именно търговци (25% от актуалните обяви), кадри в производството (18,5%), както и такива в хотелиерството и ресторантьорството (12,4%), макар именно в последния отрасъл да се наблюдава спад на месечна база.
Източник: JobTiger
Делът на IT спада под 6% от обявите (5,8%).
От географска гледна точка, в Стара Загора има най-голям спад на обявите - 14,2%, като Русе следва с 10,8%. Огромната концентрация на предлагането на работа остава в София, но и там предложенията са намалели с 6,4%.
Тенденциите
Новите данни на JobTiger подкрепят тезата за постепенно охлаждане на трудовия пазар у нас. По-рано това лято управителят на компанията Светозар Петров заяви пред Bloomberg TV Bulgaria даже, че "има известна криза".
"България е малка, отворена икономика и се влияе силно от развитието на традиционните ѝ пазари. Германия, която е най-големият традиционен пазар на страната ни, е в криза, поради това поръчките намаляват", отбеляза той.
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От Института за пазарна икономика в свой скорошен анализ също посочиха, че са налице признаци на охлаждане - те все още не са свързани с ръст на безработицата или спад на заетостта, а се проявяват именно като по-слабо търсене във водещите отрасли и икономически центрове.
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Така например спрямо 2022 г. спадът в търсенето на IT кадри е над 60%. Според ИПИ това може да се разчете като нормализация към предпандемичните равнища на търсене, но заради преструктурирането на отрасъла под натиска на технологиите, най-вероятно промените в посока селективно търсене на топ кадри ще са трайни.
По думите на Петров очакването е заплатите през 2026 г. да нараснат с едва около 6% в контраст с двуцифрените увеличения през предходни години, като има много компании, които заради спад на пазарите си биха опитали да избегнат даже и подобна актуализация на възнагражденията.
Тук и връщането на служителите в офиса се използва като инструмент за намаляване и оптимизиране на персонала. Затова и не е случайно, че броят на обявите за работа от вкъщи и дистанционна работа е намалял с 23,4% на годишна база към юли.
"През август активността вероятно ще остане по-слаба заради отпуските, намаления капацитет в част от предприятията и приключването на много сезонни назначения. По-важният тест ще бъде септември, когато обичайно се възобновяват отложени процеси по подбор. Ако есенното възстановяване е по-слабо от типичното, това би било допълнителен сигнал, че работодателите продължават да подхождат предпазливо към новите назначения", завършва анализът на JobTiger.
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