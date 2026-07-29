"Близки до предишните управляващи", "водени от икономически и търговски интерес", "желаещи гражданите да плащат по-скъпо" - такива според министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев са компаниите от сферата на информационните и комуникационните технологии, които вчера с отворено писмо до властта призоваха за ограничаване на обхвата на държавния системен интегратор "Информационно обслужване" и предупредиха, че около него се наблюдава концентрация на държавни поръчки и последващи превъзлагания много подобни на скандалните схеми в "Автомагистрали".

Под писмото се подписаха редица работодателски и браншови организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), КРИБ, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), БАСКОМ, PARAi и ИКТ Клъстер

В безпрецедентната си атака срещу бизнеса в един от малкото стабилно развиващи се сектори на нашата икономика министър Василев директно обвини компаниите, че са се облагодетелствали от стотици процедури без конкуренция, а по-голямата част от похарчените средства за ИКТ и електронно управление през периода 2020-2025 г. са били възложени извън системната интеграция.

Иван Василев заяви, че ще работи за това "достъпът до обществен ресурс да не е само за няколко фирми, приближени до предишните управляващи", като обаче не посочи кого визира.

По отношение на занижените цени на "Информационно обслужване" (което никъде не е споменато по име в официалното съобщение - б.р.) тезата на министъра е следната: "Ниските цени не са дефект, те са спестени публични средства. Системната интеграция при държавния интегратор практически не формира печалба, а обединеното възлагане е спестило на бюджета над 30 млн. евро (...) Моделът, който писмото иска, е същите дейности плюс търговския марж върху 315 млн. евро, за които говорих по-рано, а авторите дължат на обществото отговор на въпроса - защо гражданите трябва да плащат по-скъпо за същото?".

Той допълни, че причина за недоволството е и затягането на контрола след установени общи формулировки, непълна информация и прогнозни стойности без аргументация: "Хронологията е красноречива. Недоволството на част от сектора се засили точно когато контролът престана да бъде фиктивен".

Василев защити и монопола на "Информационно обслужване" върху критичната инфраструктура на държавните данни. В откритото писмо от ИКТ сектора посочиха, че вече 30 години именно български компании заедно със световни технологични доставчици изграждат важните системи и такава е практиката в повечето страни от ЕС.

Бившият зам.-кмет по финансите на София обаче беше непримирим: "Частна компания управлява системата за Човешки ресурси на държавата. Същата частна компания издава българските лични документи в чужбина. Същата частна компания събира, съхранява и управлява цялата информация, свързана с водачите, превозните средства и нарушенията по пътищата. Същата тази компания прави цялостна обработка на информацията за нарушенията по пътищата от камери. Същата тази компания знае и кой в кой хотел се настанява. Може да си направим извода, че частна фирма бързо и лесно може да направи справка кой с кого къде пътува, в кой хотел отсяда. Също така, кой държавен служител къде се назначава и кой държавен служител участва в процедурите за обществени поръчки и каква заплата получава".

Макар подобен сюжет да се разминава с всички съществуващи през 2026 г. правила и добри практики на информационната сигурност, министърът декларира: "Важно е държавата да сложи ред във всички тези системи и да гарантира, че данните на всички български граждани са защитени, а не както досега".

Думата "досега", както и всички твърдения за "раздуване" на поръчки, заобикаляне на правилата и концентриране на ресурс във фирми с политически протекции създават впечатлението за открити данни за престъпления, които би трябвало да бъдат предоставени на прокуратурата. Министър Иван Василев обаче пропусна да спомене за планове на повереното му ведомство в тази посока.

"Въведохме пълна проследимост на всяко евро, което държавата харчи за софтуер и затягаме правилата за достъп до чувствителните данни на българските граждани. Тези две решения няма да отменим. Разбираме, че това може да е неудобно за някого. Но ние не работим, за да е удобно. Работим, за да свършим задачите, които са важни за България", категоричен беше той.