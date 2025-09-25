От март 2026 г. всички словашки търговци ще бъдат задължени да приемат плащания с карта, банков превод или QR код за покупки над едно евро. Това е записано в закон, прокаран от кабинета на Роберт Фицо, съобщават световните агенции.

Промяната е част от мерките за борба с укриването на данъци.

От търговеца ще зависи какъв вид безкасово плащане ще приема. За отказ на безкасови плащания без изричното разрешение на властите

"Въвежда се задължение за продавача да даде възможност на купувача да извърши безкасово плащане", обясни Министерството на финансите на Словашката република в придружаващия законопроекта доклад. Конкретният метод за приемане на безкасови плащания ще бъде определен от търговеца в зависимост от естеството на мястото на продажба - това може да бъде платежен терминал, онлайн превод или плащане чрез QR код.

За неразрешен отказ на безкасови плащания ще се налагат глоби в размер от 500 до 15 000 евро. Търговците ще бъдат освободени от отговорност само в случай на липса на интернет връзка или повреда на финансовата административна система.

Финансовият министър Ладислав Каменицки описа въвеждането на QR плащанията като "малка революция в областта на плащанията в Словакия". Основното предимство за предприемачите е, че с QR плащанията те няма да трябва да плащат такси на картовите компании. Клиентите просто сканират QR кода с банковото си приложение и потвърждават плащането, а търговецът получава парите незабавно благодарение на мигновените SEPA преводи.

Новият закон за регистрация на продажбите, който заменя остарялата законодателна уредба за електронните касови апарати, ще разшири задължението за използване на местната система eKasa, която свързва всички фискални устройства с данъчните органи.

Новото законодателство ще влезе в сила от 1 януари 2026 г., а задължението за приемане на безкасови плащания ще влезе в сила от 1 март 2026 г.