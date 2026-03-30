Пазарът на камиони в Русия като цяло няма да покаже значително възстановяване през 2026 г., а специално "Камаз" се надява поне да излезе на "нула" тази година, каза изпълнителният директор на "Камаз" Сергей Когогин, цитиран от Интерфакс.

По оценки на "Автостат", пазарът на тежкотоварни камиони в страната през 2025 г. - който експертите на агенцията оценяват по европейската методология (бруто тегло на превозното средство от 16 тона и повече) - се е сринал наполовина (с 54%) до 46 900 броя. Продажбите на "Камаз" на този вид пазар са намалели с 16,1% до 14 500 броя, което представлява пазарен дял от 30,9%.

Експертите от "Автостат Инфо" оцениха общия обем на руския пазар на камиони за 2025 г. на 61 600 броя - като сривът спрямо предходната година също е с 50% - от които "Камаз" е с 18 300 броя (годишен спад с 20,7%).

Коментирайки текущата ситуация на пазара на камиони, шефът на "Камаз" посочи, че компанията, която е най-големият производител на камиони в Русия, не очаква възстановяване тази година.

"Оценяваме пазара в страната на 45 000 броя камиони за тази година, най-много 50 000 броя", каза ръководителят на "Камаз", отбелязвайки, че обемът на продажбите на компанията за годината засега е "труден за прогнозиране".

Когогин отбеляза, че "Камаз" не очаква да реализира нетна печалба за 2026 година. "Бихме искали поне да излезем на нула", каза той, добавяйки, че компанията коригира инвестиционната си програма за тази година в посока надолу.

За 2025 г. "Камаз" отчете годишна нетна загуба от 37 милиарда рубли (около 460 млн. долара) и приходи от 315,2 милиарда рубли (почти колкото за предходната година), според руските стандарти на счетоводна отчетност.