Пазарът на луксозни имоти в България започва да се нормализира след няколко години на силна активност, а най-високият ценови сегмент остава най-динамичен. Това показват данни на Unique Estates I Christie's International Real Estate, която отбелязва 20 години от създаването си.

През отминалата 2025-а компанията е реализирала сделки на обща стойност над €150 милиона. За периода са сключени 265 сделки за покупко-продажба и 435 сделки за наем, като новорегистрираните купувачи са над 3400, а огледите с клиенти - повече от 10 600.

В луксозния сегмент решението за покупка обикновено се взема след между 4 и 7 огледа, което според компанията е знак за по-внимателно поведение на купувачите.

Източник: Unique Estates

"20 години Unique Estates е доказателство, че устойчивият бизнес се изгражда с последователност, професионализъм и доверие. През тези години ние не просто развивахме компанията, а участвахме активно в създаването и развитието на самия пазар на луксозни имоти в България", коментира Весела Илиева, управляващ партньор на Unique Estates I Christie's International Real Estate и заместник-председател на борда на Realto Group.

Според данните на компанията най-силно се развива сегментът на имотите на стойност над €1 милион, който постепенно се оформя като отделен пазар. През 2025 г. са реализирани 37 сделки в този ценови диапазон, като най-скъпата е при цена от 11 800 евро на кв. м за обзаведен имот в района на Докторска градина в София.

Предпочитани квартали

Най-активни остават купувачите в утвърдени престижни квартали като Лозенец, Изток, Иван Вазов, Бояна, Драгалевци и Симеоново, където предлагането е ограничено и новото строителство е малко. През второто полугодие на 2025 г. броят на сделките над €1 милион се увеличава с близо 30% спрямо първите 6 месеца на годината, а на годишна база ръстът достига около 50%.

Източник: Unique Estates

В началото на 2026 г. обаче се отчита известно охлаждане на пазара. По данни на компанията броят на сделките през първите месеци на годината е по-нисък спрямо същия период на 2025 г., което се обяснява с по-предпазливо поведение на купувачите.

"В началото на 2026 г. ясно се вижда край на периода на т. нар. еуфорични покупки, който наблюдавахме през предходните години. Пазарът постепенно се нормализира и се връща към по-устойчив модел на развитие", коментира Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates I Christie's International Real Estate.

По думите й по-балансираната среда означава и по-реалистични преговори между страните.

"В луксозния сегмент вече ясно се вижда, че цената се определя основно от локацията, качеството на проекта и ограниченото предлагане. Именно при такива имоти е възможно да се достигнат нови ценови рекорди", допълва тя.

Прогнози за 2026-а

Очакванията за 2026 г. са за умерен ръст на цените в луксозния сегмент между 6% и 10%, подкрепен от по-високи разходи за строителство, поскъпване на материалите и ограничено предлагане на качествени имоти в престижни райони. В същото време се очаква по-ясно разделение между различните ценови сегменти, като при част от средния клас е възможно временно забавяне на сделките.

Според анализа на компанията ниските лихви по жилищните кредити в България продължават да подкрепят пазара, а интересът от чуждестранни купувачи остава стабилен, включително заради очакваното присъединяване на страната към еврозоната.

Unique Estates е част от Realto Group, в която влизат още АДРЕС, Имотека, New Estates, Cushman & Wakefield Forton, Credit Center и други компании от сектора на недвижимите имоти.