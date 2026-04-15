Пазарът на луксозни недвижими имоти в България навлиза в нов етап на развитие в началото на 2026 г. Водещи фактори са по-ясната сегментация, по-внимателното поведение на купувачите и устойчивият интерес към най-високия ценови клас.

Въпреки по-умерената обща активност, именно премиум сегментът продължава да концентрира основната част от сделките, докато средният клас показва признаци на забавяне.

Сделките над €1 милион

Данни на Unique Estates I Christie"s International Real Estate показват, че най-активният сегмент остава този на имотите над €1 милион, който постепенно се обособява като отделен пазар.

Интересът се концентрира основно в ограничени и утвърдени локации, където качеството на проекта и недостигът на предлагане имат решаваща роля при вземането на решение за покупка.

"При имотите над €1 милион интересът остава интензивен, като при качествени проекти и утвърдени локации се отчита ръст в запитванията", коментира Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates I Christie"s International Real Estate.

Източник: Unique Estates

Трофейна сделка за €7 милиона

Сред най-значимите сделки в началото на 2026 г. е продажбата на аристократична резиденция в полите на Витоша за около €7 милиона, реализирана от български купувач. Сделката се възприема като ясен индикатор за наличието на сериозен локален капитал и запазено доверие в най-високия сегмент на пазара.

Докато премиум сегментът остава стабилен, в средния ценови клас се наблюдава охлаждане.

Част от купувачите отлагат решения или се насочват към алтернативи като наем, докато новото строителство в по-достъпния сегмент остава по-активно. Това води до все по-ясно изразена пазарна структура, в която високият клас концентрира по-голям дял от реалните сделки.

Селективни купувачи, които не бързат

Поведението на купувачите се променя осезаемо и се характеризира с по-дълъг и по-аналитичен процес на вземане на решение. Според данни на компанията в луксозния сегмент покупката обикновено се реализира след между 4 и 7 огледа, което показва по-висока степен на селективност и по-ниска импулсивност.

"55% от сделките се сключват без коментар по цената, като в 30% от случаите изобщо не е поискано предоговаряне", посочи още Светослава Георгиева.

Според анализа на компанията текущата динамика не представлява спад, а по-скоро нормализация след период на по-висока активност.

"В началото на 2026 г. ясно се вижда край на периода на еуфоричните покупки. Пазарът постепенно се нормализира и се връща към по-устойчив модел на развитие", коментира Георгиева.

Допълнителен сигнал за стабилност е фактът, че 8% от сделките са реализирани след първоначално колебание на купувача.

Паралелно с покупко-продажбите наемният сегмент също показва възходяща динамика.

Средните наемни нива при луксозните имоти в София достигат около 1300 евро през първото тримесечие на 2026 г., спрямо около 1215 евро в края на 2025 г., което представлява ръст от приблизително 7%.