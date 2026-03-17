Нови технологии за европейската индустрия с автомобилни гуми ще бъдат разработени в Инджия, Сърбия, предават местните медии. Това ще стане след планирана мащабна инвестиция на японската компания Toyo Tires, пише eKapija.

Дружеството Toyo Tires Serbiа обяви, че ще изгради център за научноизследователска и развойна дейност, като така ще положи "основния камък за изграждането на технологичното производство в рамките на индустриалния комплекс, където фабриката за гуми на японския производител работи от 2022 година.

По искане на инвеститора вече е разработен градоустройствен проект за изграждането на Иновационния център. Проектът е разработен от компанията Kubarch от Суботица, а архитектурен проектант е North Engineering.

Според документацията, цитирана в сръбските медии, новият център ще бъде специализирано организационно звено на компанията, предназначено за научноизследователска, развойна дейност и усъвършенстване на процесите в производството на автомобилни гуми. Целта му е да разработи нови и подобрени производствени решения, които би трябвало допълнително да повишат конкурентоспособността, ефективността и устойчивостта на фабриката.

Планира се съоръжението да заема около 6000 м2, като част от сградата ще е на два етажа, а друга част - само на един. Центърът ще включва експериментални зони за дребномащабно производство на каучук, лаборатории за изпитване на материали, офиси за анализ и обработка на данни, както и зони за презентации и обучение на служителите.

Производството на каучук в центъра ще се извършва в ограничен мащаб - веднъж седмично за около шест часа - и проектът не предвижда увеличаване на общия производствен капацитет на фабриката. Първоначално съоръжението ще наеме около 20 нови служители.

Toyo Tires обяви по-рано, че центърът за научноизследователска и развойна дейност в Инджия ще започне да функционира през януари следващата година и че той трябва да се превърне в европейски център за научноизследователска и развойна дейност.

Дейностите ще включват проектиране на материали, разработване на технологии за обработка и оценка на суровини, което означава, че Инджия, освен производството, ще разработва и тества нови каучукови смеси за европейския пазар.

Планира се още част от функциите за научноизследователска и развойна дейност на компанията да бъдат прехвърлени от Германия в Сърбия до края на 2026 г. Това би дало на Инджия по-значима роля в глобалната мрежа за технологично развитие на производителя.

Германската корпорация за индустриално инженерство HF Group, един от водещите световни доставчици на технологии за гуми, е избрана за партньор по проекта. Според компанията споразумението предвижда HF Group да отговаря за инженеринга, доставката и монтажа на производствената линия за научноизследователска и развойна дейност.

Съоръжението ще бъде оборудвано с модерна технология за смесване, която позволява разработването и обработката на сложни формулировки на каучукови смеси, в съответствие с все по-строгите изисквания на гумната индустрия по отношение на производителност и устойчивост.