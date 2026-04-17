Италианската компания за производство на автомобилни гуми Pirelli - която е пета в света по пазарен дял в сектора - обяви, че е активирала "план за смекчаване", за да ограничи последиците от продължаващата криза в Близкия изток.

Въпросният план предвижда повишаване на цените и допълнителни съкращения на разходите, пише Reuters. Pirelli е известна с високото качество на автомобилните си гуми, иновациите, сигурността и стила си, предлагайки широка гама от летни, зимни и целогодишни гуми.

Представяйки окончателните си финансови резултати за цялата 2025 година, от ръководството на компанията заявиха, че предприеманите действия - заедно с очакването за прогресивно нормализиране на разходите за входни ресурси и волатилността на суровините през втората половина на годината - са ѝ позволили да потвърди прогнозите си за тази година, макар и с коригирана оперативна печалба (EBIT) в долния край на прогнозата.

Сега от Pirelli не предоставиха конкретна информация за увеличенията в цифри на цените, които въвеждат.

Прогнозите за цялата 2026 година, предоставени от Pirelli през февруари, включваха коригиран марж на печалбата преди лихви и данъци (EBIT) от около 16%, което е леко подобрение спрямо 2025 г.

Анализатори от Bank of America коментираха - след като присъстваха на предварителен разговор с екипа за връзки с инвеститорите на Pirelli - че ценовите промени на производителя на гуми ще имат пълно въздействие от май.

Очаква се намаленията на разходите да компенсират частично повишението на цените на суровините, заради кризата в Близкия изток - чието нетно въздействие компанията до момента оценява на около 20 милиона евро (23,5 милиона долара) върху резултатите за 2026 г., съобщи Bank of America.

От американската банка уточняват, че коригираната печалба преди лихви и данъци за 2026 г. - която сега се прогнозира да е в долния край на февруарската прогноза на Pirelli - се очаква да възлиза на около 1,07 милиарда евро.