Гръцкият строително-енергиен холдинг Aktor Group подписа рамково споразумение с албанската BNI Foundation за стратегическо партньорство в сферата на минното дело — сделка, която може да се окаже значима не само за двете компании, но и за енергийната независимост на Европа.

Двете страни ще учредят съвместно дружество по албанското законодателство, в което Aktor ще участва с 51% дял чрез дъщерното си дружество Aktor Metal, а BNI Foundation — с 49%. Обектът на дейността е район Билищ в Албания, където се намират находища с прогнозен капацитет от над 500 000 тона никел, над 25 000 тона кобалт, както и редкоземни елементи.

Споразумението предвижда и изграждане на необходимата инфраструктура и преработвателни мощности. Общата инвестиция се оценява на около 1 милиард евро при пълно разгръщане на проекта, като основната част от външното финансиране се очаква да дойде от американски капитали.

BNI Foundation внася в партньорството вече притежаваните от нея концесионни права и лицензи за находищата, посочва гръцкото издание Insider.

Aktor Group — преименуван от Intrakat през октомври 2024 г. след придобиването на историческата марка, е водещ инфраструктурен холдинг с над 70 години история и операции в 14 държави в сферите на строителството, фотоволтаичните паркове, управлението на кариери и техническите съоръжения. Групата има участие и в редица големи проекти в България - от пътно строителство до модернизацията на бургаската рафинерия.

Стратегическият контекст на сделката в Албания е несъмнен. Към момента ЕС е изцяло зависим от Китай за снабдяването си с редкоземни елементи, а концентрацията на преработвателни мощности в китайски ръце се е задълбочила през последните години. За 19 от 20 стратегически минерала Китай е водещият преработвател със среден пазарен дял от 70%.

През април 2025 г. Пекин въведе експортни ограничения върху седем тежки редкоземни елемента, а от ноември списъкът беше разширен с още пет — ход, който засяга директно производството на електромобили, вятърни турбини, полупроводници и AI центрове за данни.

Недостигът на редкоземни елементи може да забави производството на чипове, развитието на AI и дори инсталирането на вятърна енергия. Европа не може да изгради "зелено" или дигитално бъдеще върху вериги за доставка, които не контролира.

Точно тук проектът в Билищ придобива своята по-широка стойност. Албания не е член на ЕС, но е кандидат за присъединяване и географски е в сърцето на Балканите.