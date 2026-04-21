Американската компания USA Rare Earth (USARE) обяви мащабен план за инвестиции на стойност 2,8 милиарда долара в Бразилия. Целта е директен удар срещу дългото господство на Китай в сектора на редкоземните елементи - критичните ресурси, които стоят в основата на модерната индустрия.

USARE ще добие компанията за добив на редкоземни метали Serra Verde край град Араша. Регионът в щата Минас Жерайс е световноизвестен като най-богатото находище на ниобий (над 90% от световния добив), но е и дом на огромни залежи от редкоземни елементи.

Сделката ще даде достъп на САЩ до добивна мина, която произвежда четирите магнитни редкоземни елемента - неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Всички те са от критично значение за производството на т.нар. високопроизводителни постоянни магнити.

Компанията със седалище в Оклахома заяви, че ще плати 300 милиона долара в брой и 126,9 милиона долара в собствени новоиздадени акции за сделката, която се очаква да приключи през третото тримесечие на 2026 г., при спазване на условията за приключване и одобрения от регулаторните органи, съобщава CNBC.

Конкурентите

В момента Китай произвежда около 70% от редкоземните елементи в световен мащаб и контролира близо 90% от капацитета за преработка на тези метали.

Зависимостта се превърна в ахилесова пета за западните икономики, особено на фона на нарастващото геополитическо напрежение. Ходът на USARE в Бразилия е опит за създаване на напълно независима верига за доставки, която да заобикаля влиянието на Пекин.

Редкоземните елементи са градивните частици на 21-ви век. Без тях производството на силни магнити за електромобили, части за вятърни турбини, компоненти за изтребители от пето поколение и високотехнологична електроника е на практика невъзможно.

Защо Бразилия?

Бразилия притежава около 21 милиона тона запаси от редкоземни елементи, което е приблизително 1/4 от световните ресурси и я нарежда на второ място в света веднага след Китай.

Страната разполага с едни от най-богатите находища на редкоземни руди в света, които до голяма степен остават неразработени. Проектът на USARE предвижда изграждането на вертикално интегрирана екосистема - от добива на руда в мината край Араша до финалната преработка на металите.

Това е само началото

Пътят пред USA Rare Earth няма да бъде лесен. Добивът и преработката на тези елементи са изключително сложни технологични процеси, които често са свързани със сериозни екологични предизвикателства. Успехът на проекта в Бразилия ще зависи от два фактора.

На първо място, ще бъде важна способността на компанията да се конкурира с ниските цени на китайското производство.

И друго, не по-малко важно е колко бързо местните власти в Бразилия ще издадат необходимите разрешителни за експлоатация и преработка.

Инвестицията от 2,8 милиарда долара е сигнал към пазарите, че ерата на китайския монопол може би е към своя край. Ако проектът достигне пълния си капацитет до края на десетилетието, то той ще гарантира сигурността на доставките за американската отбранителна и автомобилна индустрия.

А и ще превърне Южна Америка в нов център на глобалната технологична мощ.