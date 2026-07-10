Недостигът на работна ръка, климатичните промени и необходимостта от по-ефективно производство на храни карат Япония да инвестира все повече в хранителните технологии. Поредната стъпка в тази посока е пилотният проект на токийския агротехнологичен стартъп Plantx. Системата се определя като първата в света с напълно запечатани независими модули за вертикално земеделие.

Новото съоръжение се намира в района Кото в Токио и е изградено от самостоятелни модули, подредени вертикално. За разлика от повечето съществуващи вертикални ферми, при които се управлява цялото пространство, тук всяка отделна секция функционира като самостоятелна среда.

Температурата, влажността, осветлението, въздухът и водата се контролират независимо във всеки модул, което позволява условията за отглеждане да бъдат адаптирани към конкретната култура.

Според компанията този подход позволява по-прецизен контрол върху хранителните качества и съдържанието на захари в продукцията, като същевременно намалява риска проблем в един модул да засегне останалите. Това би могло да направи възможно производството на зеленчуци, плодове и растения с по-висока добавена стойност при по-стабилни условия.

По време на откриването японският министър на земеделието Нориказу Сузуки заяви, че подобни технологии "със сигурност ще се превърнат в основна част от бъдещото земеделие".

Следващата крачка

Следващата задача пред Plantx е да докаже, че моделът е икономически устойчив. Компанията планира да използва пилотното съоръжение за тестове на автоматизирани процеси, които да намалят разходите за персонал, както и за разработване на технологии за по-ниско потребление на електроенергия, вода и торове.

Президентът на компанията Косуке Ямада посочи, че потенциалът за подобни решения е особено голям извън Япония, където недостигът на работна ръка в земеделието е още по-сериозен.

Базираната в Токио агротехнологична компания е основана от инженери с дългогодишен опит в автомобилостроенето и прецизното машиностроене. Освен производствени системи за вертикални ферми тя разработва и по-малки модули, предназначени за научни изследвания и оптимизиране на условията за отглеждане на различни култури, включително растения с потенциално фармацевтично приложение.

Проектът е част от по-широката стратегия на японското правителство за развитие на хранителните технологии. Вертикалното земеделие е включено сред 17-те приоритетни области за публични и частни инвестиции, а Plantx вече е получила държавно финансиране в размер на 1,2 милиарда йени (около $7,4 милиона).