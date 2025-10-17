Фабричното земеделие допринася най-много за глобалното разхищение на храна пред домакинствата, хранителните услуги или търговията на дребно. Това твърди нов доклад на Compassion in World Farming. Според данните, ако храненето на животни, отглеждани във фабрики със зърно, бъде преустановено, всяка година биха могли да бъдат изхранвани допълнителни два милиарда души, а площ почти с размерите на Мексико би била освободена за отглеждане на храна.

Фабричното земеделие представлява 14,5% от всички емисии на парникови газове, причинени от хората, което е повече от горивото, произведено от всички превозни средства в света, включително коли, автобуси, влакове и самолети.

Докладът на Compassion in World Farming, озаглавен "Храна, а не фураж: Как да спрем най-голямата форма на разхищение на храна в света", подчертава това, което той описва като "неефективност" на храненето на животни със зърно за производство на месо или млечни продукти. Анализът твърди, че за всеки 100 калории от годно за консумация от човека зърно, хранено на животни, се произвеждат между 3 и 25 калории месо.

Подобряване на продоволствената сигурност

"Ако намалим това разхищение, като преминем към регенеративно земеделие, като животните се хранят с продукти, които хората не могат да ядат - като пасища, странични продукти и правилно третирани, неизбежни хранителни отпадъци или остатъци - глобалната продоволствена сигурност би се подобрила значително", отбелязва Compassion in World Farming.

Източник: iStock by Getty Images

"Просто е скандално, че докато стотици милиони хора гладуват и сме изправени пред тройна планетарна криза, ние позволяваме стотици милиони тонове храна да се разхищават всяка година, като се хранят с животни, отглеждани във ферми", коментира Питър Стивънсън, главен политически съветник в Compassion in World Farming.

"Освен че е най-голямата форма на жестокост към животните в света, подхранва изменението на климата и убива природата, фабричното земеделие разхищава храна в колосален мащаб, подкопавайки глобалната продоволствена сигурност."

Разхищение на храна

Констатациите от проучването показват, че на световно ниво около 766 милиона тона зърно се "разхищават", като се хранят с животни всяка година. И обратно, домакинствата разхищават около 631 милиона тона храна всяка година, като хранителните услуги и търговията на дребно разхищават съответно 290 милиона тона и 131 милиона тона.

Добавя се, че близо 15 милиона хектара обработваема земя биха могли да бъдат освободени за отглеждане на храна за хората в ЕС, ако използването на зърно за хранене на животни, отглеждани във ферми, бъде спряно, докато в САЩ биха били освободени около 7 милиона хектара.

"Правителствата трябва да спрат да подкрепят разточителните фабрични земеделия, базирани на зърно, с публични средства чрез субсидии и да приемат справедливи политики, които дават приоритет на храната пред фуража", добавя Стивънсън.

"Ако хранехме хората директно с култури, вместо с животни, използвани за производство на месо или млечни продукти, бихме могли да изхранваме изумителните 2 милиарда допълнителни души всяка година."

Форма на интензивно селско стопанство, известна като "фабрично отглеждане", включва натрупване на голям брой животни в ужасяващо малки жилищни пространства, за да се увеличат максимално печалбите на фирмите, които продават телата на животните или млякото на потребителите.

Моделът на промишлено производство, който е в основата на фабричното земеделие, има за цел да увеличи максимално продукцията с възможно най-малко суровини, за да увеличи печалбите на фермерите.