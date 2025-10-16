Оказва се, че за 2022 г. България е лидер в Европейския съюз по събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване. На глава от населението те са 15,6 кг, а средното за целия ЕС е 11,2 кг. Веднага след страната ни се нареждат Австрия (15,1 кг) и Полша (14,6 кг), а петицата се затваря от Чехия (14,2 кг) и Франция (14,1 кг).

Данните на Eurostat показват обработените количества отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) в ЕС и в държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Сатистиката е събрана в рамките на Директива 2012/19/EU относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, или "Директива за ОЕЕО".

Целта на директивата е да се насърчи събирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и оползотворяването, рециклирането и подготовката им за повторна употреба, за да се намали обезврежданото количество.

През 2022 г. равнището на събираемост на ОЕЕО в ЕС е 40,1 %, което е измерено като тегло на събраните ОЕЕО спрямо средното тегло на оборудването, пуснато на пазара през предходните 3 години, т.е. в периода 2019-2021 г.

По този показател България е безопелационен лидер, преизпълнявайки целевите стойности за събиране на отпадъци. През 2012 г. в директивата беше въведено поетапно увеличение, като от 2016 г. целта бе определена на 45 %, а от 2019 г. на 65%.

Според данните на Eurostat страната ни не само изпълнява целта от 65%, ами дори и събира повече от количеството техника, което е пуснато на пазара през предходните три години. Ако спекулираме, това може да се обясни с изхвърлянето и съответно рециклирането на "застояла" по домовете техника, която е провизведена преди разглеждания период 2019-2021 г.

Освен България през 2022 г. още 13 държави от ЕС са надхвърлили целта от 45% за събиране на ОЕЕО. Освен това 2 държави са отчели равнище, близко до тази цел, съответно 43% (Испания) и 42,7% (Франция).

От целия съюз България, Латвия (69.7%) и Словения (66%) са единствените членки, които са постигнали амбициозната цел за равнище на събираемост от 65%.

В свой доклад от дирекция "Околна среда" на Европейската комисия посочват, че "ако не се управляват правилно, материалите и компонентите, получени от отпадъци от електрическо и електронно оборудване, могат да причинят сериозни екологични и здравни проблеми поради опасно съдържание." Напомнят още, че "производството на модерно електрическо и електронно оборудване изисква използването на редки и скъпи ресурси."

"Подобряването на събирането, третирането и рециклирането на ОЕЕО е от съществено значение за подобряване на управлението на околната среда, приноса му за кръговата икономика и повишаването на ефективността на рециклирането на ресурсите", заключава докладът.

В директивата за електрическо и електронно оборудване се приемат всякакви уреди за температурен обмен, екрани и монитори, лампи, перални, компютри, принтери, телефони и т.н.