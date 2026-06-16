Историческото обявяване на мирно споразумение между САЩ и Иран събуди надеждите на пазарите. Очакванията са, че Ормузкият проток най-накрая ще бъде отворен за търговски трафик, след като прекара повече от 100 дни под ефективна блокада.

Световното земеделие обаче ще трябва да изчака още малко, защото на опашката за свободно корабоплаване петролът винаги е с предимство.

В публикация в социалната мрежа Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че кораби, превозващи петрол, "започват да напускат" Ормузкия проток. Това се случва въпреки че договореността за преминаване през водния път остава неясна, пише The Guardian.

"Корабите започват да се движат, много от тях натоварени с петрол, от Ормузкия проток. Те се движат по Южната "магистрала", която е напълно безопасна, сигурна и чиста. Има и други зони за пътуване!!!", написа Тръмп.

Ами... торовете?

Според анализатори и при най-добрия възможен сценарий цените на торовете няма да паднат лесно, а ще останат структурно високи. Държавният университет на Северна Дакота прогнозира нов дългосрочен праг от 532 долара за тон.

Това е скок с 13% спрямо периода преди сътресенията. Простата истина е, че старото "евтино" няма да се завърне поне до 2028 г.

Иран, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Бахрейн осигуряват над една трета от световния износ на урея - основен азотен тор. Блокадата предизвика тежък шок в глобалното земеделие, който сега ще започне постепенно да отзвучава.

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Там преминава и около 50% от световния износ на сяра и възстановяването на тези обеми ще отнеме месеци, според изданието DTN.

Според Организацията на ООН по прехрана и земеделие, ефективното затваряне е спряло приблизително една трета от цялата световна търговия с торове, оставяйки до 4 милиона тона на месец да не могат да достигнат до пазарите, пише Global Agriculture.

Световната банка по-рано съобщи, че индексът на цените на торовете е достигнал най-високото си ниво от октомври 2022 г. до април 2026 г., като цените на уреята са се покачили над 850 долара за метричен тон - с 80% повече от февруари.

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Кризата принуди гигантите в бранша да търсят отчаяни алтернативи. Базираната в Абу Даби компания Fertiglobe - един от най-големите износители на азотни торове на планетата, беше принудена да свали стоката си на сушата и да заобиколи.

Според информация на Financial Times, компанията е преминала към скъп сухопътен превоз на товари, за да успее изобщо да изкара продуктите си от Персийския залив.

Ефектът по веригата вече е факт на другия край на света. Японската компания Zen-Noh обяви, че вдига цените на едро на торовете за есенния сезон на 2026 г.

Според азиатската медия The Nation вносната урея поскъпва с до 14.5%, калиевият хлорид отива нагоре със 7.3%, а калциевият суперфосфат ще се продава с 9% по-скъпо.