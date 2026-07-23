Преминаването през Ормузкия проток вече не е поредната задача през работния ден за моряците, а опасно начинание, за което все по-трудно се намират кандидати. Представете си ситуацията - има петрол, водният път е отворен, но моряци - няма. Така пазарът на горива ще е изправен пред проблем от съвсем ново естество, а ръстът на цените за потребителите може да се окаже по-дълготраен от предишния.

За да се справи с кризата, Sinokor Group - един от най-големите мениджъри на флотилии от петролни танкери в света, предлага на своите моряци бонус от шест заплати за плаване от около месец, което включва товарене на петрол в Саудитска Арабия или Ирак и разтоварване в Оманския залив.

Така заплатата на капитана се увеличава от 15 хиляди долара на месец за едно пътуване до 105 хиляди, а тази на младши моряк - от около 1500 долара месечно до 10 500 долара.

Според Bloomberg офертата дори е направена преди новите атаки срещу търговски кораби в понеделник. Въпреки това, голяма част от моряците отказват. Данни на Международната морска организация показват, че от началото на войната в края на февруари най-малко 59 търговски кораба са били атакувани в и около Персийския залив, а 17 моряци са загубили живота си.

В момента пазарът на горива е толкова рентабилен, че дори шесткратното увеличение на заплатите няма да повлияе твърде негативно на собствениците на корабни компании, които печелят милиони от увеличението на цените за превоз и рисковите премии.

Макар не всички да предлагат толкова големи бонуси, тенденцията на пазара се забелязва. Прадип Чаула - президент на консултантската GlobalMET, обяви, че много моряци изоставят корабите си, преди да отплават, но има такива, които са готови да предприемат пътуването заради високите заплати. С ескалацията на военните действия се появява въпросът - ще помогне ли тази стратегия за подсигуряване на доставките или рационалността ще надделее над предлаганите суми.