Петролните цени падат, дипломатите преговарят в Швейцария, а Тръмп говори за отварянето на Ормузкия почти като за свършен факт. Близкоизточният конфликт би трябвало да върви към своя край, но танкерите остават на котва.

Джотаро Тамура - изпълнителен директор на Mitsui O.S.K. Lines, е категоричен пред Financial Times: за много компании преминаването може да отнеме още седмици.

"Трябва да е налице не просто споразумение между съответните страни, а то да се е материализирало в реални условия в Ормузкия проток, за да може корабоплавателната индустрия да се чувства комфортно да минава", подчертава експертът.

Международният съюз по корабоплаване BIMCO не е омекнал в позицията си и предупреждава членовете си, че проходът остава опасен, като неразчистените мини са основната заплаха. Норвежката корабособственическа асоциация от своя страна пита кой ще управлява трафика в протока и каква е степента на минирането на корабния коридор.

Maersk засега не е променила маршрутите си, а Wallenius Wilhelmsen отказва да коментира каквито и да е оперативни промени.

Четири пречки пред нормализирането

Мините са главният проблем. Иран се смята, че е минирал стандартния корабен коридор, принуждавайки корабите да плават близо до иранското или оманското крайбрежие. Кой ще разминира централната зона и как ще бъдат защитени минаващите кораби остава неясно. Самата работа може да отнеме седмици.

Сигурността е втората пречка. Според Международната морска организация на ООН (IMO) от началото на конфликта са загинали поне 14 моряци, а 46 атаки са нанесли щети на кораби. Дори при пълно прекратяване на огъня, част от екипажите може да откажат да се върнат в Персийския залив.

Управлението на прохода е трета неизвестна. Иранската агенция Fars съобщи, че навигационните услуги ще се определят от Иран и Оман. Корабособствениците категорично не желаят да бъдат задължени да комуникират с намиращия се под продължаващи американски санкции ирански режим. BIMCO настоява въпросът да се реши чрез ООН или неутрална държава.

Таксите са четвъртата неизвестност. Иран дава знак, че безплатният период ще изтече след 60 дни. Тръмп казва, че такси няма да има. IMO вече заяви, че няма правна основа за тол такси, а американската страна е квалифицирала плащането им като акт, подлежащ на санкции. Главният изпълнителен директор на Chevron Майк Уърт обяви пред Bloomberg Television, че компанията му няма да плаща.

Добивът също спадна

Дори проблемите с безопасността да бъдат решени, добивът на нефт и газ в региона е в застой. Според Rystad Energy възстановяването на инфраструктурата ще струва около 42 милиарда долара, а танкерите, разпратени по алтернативни маршрути, ще имат нужда от около два месеца за препозициониране.

Анализаторите очакват 85-90% от загубените обеми да се възстановят в началото на четвъртото тримесечие на 2026 г., а пълното възстановяване - едва през януари 2027 г.

Засега 155 петролни и химически танкера стоят на котва в Персийския залив - данни на Kpler от 15 юни. Kalshi дава 51% вероятност трафикът да се нормализира преди 1 август и 68% - преди 1 септември.

Щом корабите получат "зелена светлина", изчистването на задръстванията и в двата края на протока ще отнеме осем до десет дни, оценява Ануп Сингх от Oil Brokerage.