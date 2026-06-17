Мащабният проект "Белград на вода" е реализирал нетна печалба от €163,5 милиона през 2025 г., което представлява ръст от 155% спрямо година по-рано, пише N1. Финансовият отчет показва силни приходи от продажби на жилища, но също така разкрива значителни задължения към град Белград и смесени резултати при част от свързаните компании.

Компанията, която развива едно от най-амбициозните градоустройствени начинания на Балканите, е съвместна собственост на сръбската държава (33%) и базираната в Обединените арабски емирства Eagle Hills (67%). Приходите на дружеството достигат близо €460 милиона през миналата година, спрямо около €370 милиона година по-рано. Основната част идва от продажбата на завършени и предадени жилищни имоти, като приходите от този сегмент нарастват до 56,5 млрд. сръбски динара от 33,7 млрд. динара през 2024 г.

Силен сигнал за продължаващо търсене са и получените авансови плащания за жилища в строеж, които достигат 59,6 млрд. динара или над €500 милиона. Тези средства обаче все още не са признати като окончателни приходи, тъй като са свързани с незавършени обекти.

Паралелно с това компанията е инвестирала 27,3 млрд. динара в ново строителство и разширяване на проекта. Оперативните разходи намаляват до 32,5 млрд. динара от 35,7 млрд. година по-рано, което също допринася за рязкото увеличение на печалбата.

Въпреки силните финансови показатели отчетът показва и задължение към град Белград в размер на 19,4 млрд. динара, или около €165 милиона, свързано с такси за благоустрояване на строителни терени.

На този фон, компанията е разпределила дивидент от 11,7 млрд. динара, над два пъти повече спрямо предходната година. Според дела си от 33% сръбската държава би трябвало да е получила около 3,8 млрд. динара.

Не всички дружества около проекта обаче споделят същия успех. Хотел Bristol е увеличил загубата си до близо €4 милиона, а емблематичната BW Kula е приключила годината на минус с около €18 милиона. На този фон търговският център Galerija Belgrade остава сред малкото свързани активи с положителен финансов резултат, отчитайки печалба от близо €9 милиона.