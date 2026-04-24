В Белград започват подготвителните работи по един от най-амбициозните инфраструктурни проекти в града. Става дума за широко дискутирания подземен тунел под центъра, който трябва да свърже бреговете на река Дунав и река Сава и да облекчи хроничния трафик.

Проектът, оценяван на около €220 милиона, е част от по-широката концепция за т. нар. "малко метро" и се реализира съвместно с държавата и китайски партньори. Амбицията е той да промени изцяло транспортната картина в сръбската столица. Това обаче ще отнеме години.

За проекта

Тунелът ще бъде изграден на около 40 метра под земята, с 2 тръби и по 2 ленти във всяка посока. По план след завършването му, планирано около 2030-а, през него ще преминават до 30 линии на градския транспорт, които днес минават през центъра. Идеята е ясна: по-малко трафик, по-малко задръствания и по-ниско замърсяване.

Преди същинското строителство ще тече дълъг етап по преместване на ключова инфраструктура като водопроводи, канализация, електро- и телекомуникационни мрежи. Този процес ще продължи около година и половина.

Още сега е ясно, че центърът на града ще бъде сериозно засегнат. В части от бул. "Деспот Стефан" ще се допуска само обществен транспорт, а автомобилите ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути.

Цената за жителите

Проектът няма да мине без социална цена. В района на Икономическия факултет се планира отчуждаване и събаряне на сгради, в които живеят около 50 семейства. Процесът ще се проведе през 2026-2027 г., като властите обещават обезщетения по вече прилаган модел.

Въпреки своя мащаб, тунелът е само един елемент от по-широка инфраструктурна стратегия. Паралелно се изгражда и нов мост на мястото на стария Савски мост, който трябва да бъде готов до 2027 г. Комбинацията от двата проекта трябва да осигури по-бърза връзка между ключови части на Белград - от левия бряг на Дунав до Нови Белград и Земун.