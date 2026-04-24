Всяко дружество, предлагащо на клиенти в ЕС услуги, свързани с криптоактиви, към 1 юли 2026 г. ще трябва да е преустановило дейност. Тогава приключва преходният период по Регламента относно пазарите на криптоактиви MiCA, напомниха от Комисията за финансов надзор.

Европейското законодателство задължава всички доставчици на криптоуслуги да получат лиценз от национален регулатор, за да оперират легално в ЕС. Веднъж лицензирана в една държава, компанията получава "европейски паспорт", който позволява свободно предлагане на услуги на целия общ пазар с над 450 милиона потребители.

Операторите вече носят пряка юридическа отговорност за сигурността на клиентските активи и трябва да поддържат стриктни нива на капитал и резерви. Емитентите на токени са длъжни да публикуват детайлни "бели книги" (white papers), одобрени от регулаторите, което повишава административната тежест, но и доверието на инвеститорите.

Нелицензираните доставчици са длъжни и да имат готови и приложени планове за организирано излизане от пазара, които гарантират защита на клиентите, включително - с възможност за прехвърлянето на активите към лицензиран оператор или личен портфейл.

В същото време лицензираните доставчици на криптоуслуги пък трябва да мигрират съществуващите си клиенти, като в рамките на процеса се очаква извършването на детайлни проверки по линия на борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

Европейският орган за ценни книжа и пазари ESMA напомня, че дружества, учредени извън ЕС нямат право да предоставят услуги за криптоактиви, които се квалифицират като услуги по MiCA, на инвеститори от ЕС, нито да привличат клиенти от ЕС с подобни услуги. Изключение се прави само в извънредния случай на "предоставяне на услуга по инициатива на клиента".

Също така MiCA изрично забранява на доставчици на услуги за криптоактиви, да възлагат или делегират услуги по попечителство и съхранение на клиентски активи на нелицензирани дружества.

Какво препоръчва регулаторът

На първо място трябва да проверяваме дали дадената компания е в регистрите на ESMA и КФН.

От КФН подчертават, че защитите на MiCA са приложими за юридически лица, лицензирани в ЕС - затова е важно да сме наясно с кое дружество сключваме договор отвъд търговската марка.

Ако се окажем при нелицензиран доставчик, вариантите са три - прехвърляне на активите при лицензиран доставчик, в самостоятелно управляван портфейл или затваряне на позициите.