Италианската компания за хазарт и спортни залози Lottomatica е уволнила 348 служители в офиса си в Белград в рамките на 1 ден. Голяма част от тях са разбрали за съкращението, след като са загубили достъп до фирмените системи по време на работа, съобщава сръбското технологично издание Startit.

По информация на служители, първо е бил прекъснат VPN достъпът, което е било прието като технически проблем. По-късно са били деактивирани служебните карти за достъп до офиса. Накрая компютрите са били заключени дистанционно, след което е изпратен имейл с уведомление за освобождаване.

"В 12 часа спря VPN-ът, мислехме, че е срив. В 14 часа получихме имейл, че всички сме уволнени. Колега в офиса не можеше да излезе, защото картата му беше блокирана. Компютърът беше заключен", пишат хора, които твърдят, че са сред засегнатите.

Съкращения след сделка за €639 милиона

През 2024 г. Lottomatica придоби компанията SKS365, известна с марката Planetwin365, за приблизително €639 милиона. След сделката екипът в Белград е работил по миграцията на платформата към системите на новия собственик. В годишния отчет на групата се посочва, че интеграцията е приключила успешно, като пълният финансов ефект се очаква през 2026 г.

Масовите съкращения някак "случайно" идват след финализиране на този процес.

Италианският синдикат Unione Sindacale di Base (USB) потвърждава, че 348 служители от сръбското подразделение на групата са били освободени. Организацията настоява за разговори с ръководството заради възможното влияние на автоматизацията върху работните места.

В свои отчети компанията посочва, че използва вътрешна платформа, която интегрира AI в различни бизнес процеси, включително обслужване на клиенти и обработка на заявки, като част от стратегията за повишаване на ефективността.