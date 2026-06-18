1400-те процента, с които акциите на Rheinmetall скочиха след избухването на войната в Украйна отприщиха мания по компаниите в отбранителния сектор. Колкото по-високо се издигнеш, от толкова по-високо падаш с главата надолу.

В началото на седмицата акциите на Rheinmetall паднаха рязко, след като инвеститорите изоставиха отбранителния сектор и се насочиха към авиация и туризъм. Lufthansa, Ryanair и International Consolidated Airlines Group регистрираха сериозни ръстове - поевтиняването на петрола с над 5% подобрява значително разходите за гориво на авиокомпаниите.

Широкият европейски индекс STOXX 600 достигна рекордно ниво за първи път от февруари, а германският DAX също завърши деня на плюс. За военната индустрия обаче ситуацията е доста по-различна.

Мечи пазар за сектора

Отбранителните акции в САЩ също не избягват разпродажбата. Northrop Grumman, Lockheed Martin и L3Harris Technologies поевтиняха с между 1,1% и 1,9% в момент, когато S&P 500 нарасна с 1,5%. Huntington-Ingalls и RTX отвориха надолу, но успяха да се стабилизират и завършиха с малки плюсове.

Погледнато в по-широк контекст, петте най-следени американски отбранителни акции са загубили средно по 20% от началото на конфликта - техническата дефиниция за мечи пазар, пише Barron"s в свой анализ. Ирония е, че преди избухването на войната в края на февруари те бяха нараснали средно с 77% за предходните 12 месеца, подкрепяни от ръста на военните бюджети в САЩ и Европа.

Сега инвеститорите се опасяват, че конфликтът е маркирал върха на разходите. Войната се оказа непопулярна в САЩ и носи риск от бъдещ натиск от страна на контролиран от Демократите Конгрес срещу по-нататъшно увеличение на бюджета.

Rheinmetall: двоен натиск

За германския отбранителен концерн Rheinmetall секторните проблеми се наслагват върху корпоративни такива.

Изпълнителният директор Армин Папергер заяви на 13 юни, че излизането на Франция от съвместната програма за нов основен боен танк MGCS "не може да бъде изключено".

Вчера ви показахме и какво ще е временното решение - танка CaPINT, който стъпва на съществуващи и в момента технологии.

Париж обмисля да съкрати бюджета на програмата за перспективната бойна машина с повече от 50% - удар, който идва само дни след краха на общите усилия на Берлин и Париж за разработка на изтребител от ново поколение.

Rheinmetall вече разочарова пазарите през март с по-слаби от очакваните прогнози за оперативен марж и свободен паричен поток за 2026 г., което тогава изпрати акцията надолу с близо 8% за един ден.

Затрудненото IPO на KNDS

Политическите пукнатини между Берлин и Париж усложняват и едно от най-очакваните борсови листвания в Европа. KNDS - производителят на танкове Leopard 2 и гаубици Caesar, роден от сливането на френската Nexter и германската Krauss-Maffei Wegmann, подготвяше двойно листване във Франкфурт и Париж за юни или юли.

Това може и да не се случи.

Притесненията са и структурни: KNDS е собственост на френското правителство и няколко германски фамилии, предвижда се само 20% да бъдат публично листнати, а въпроси около управлението и ликвидността накараха анализаторите да свалят оценката от 25 милиарда евро до 18-20 милиарда евро.

Лошият пример е налице - Czechoslovak Group (CSG) се листна при силно търсене в началото на годината, но акциите загубиха повече от половната от цената си.

Парадоксът на мира

Съществува обаче и контраинтуитивен сценарий. Анализаторът на Capital Alpha Partners Байрън Калан посочва, че нормализирането на петролния износ от Персийския залив ще напълни отново касата на Иран и Революционната гвардия (IRGC). Това ще принуди Израел, страните от Персийския залив и САЩ да харчат повече за противодействие на бъдещи заплахи.

"Не знаем колко време отнема на Иран да произведе балистични и крилати ракети, но приемаме, че е много по-малко от времето, нужно на САЩ и Израел да произведат прехващачи", пише Калан.

Факт е и че запасите са поизчерпани и тепърва ще трябва да се възстановяват.

Именно мирът, а не войната, може да се окаже катализаторът, от който секторът се нуждае.

*Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи.