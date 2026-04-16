Датският гигант JYSK стартира изграждането на Трета високоавтоматизирана складова кула в Дистрибуционния център на компанията в индустриалната зона край Божурище. Целта е капацитета на базата да се увеличи с 50%.

Инвестицията възлиза на 45 милиона евро, а проектът трябва да бъде напълно завършен през март 2028 г. С това общият размер на вложените от компанията средства в България ще надхвърли 164 млн. евро.

България като дистрибуционен център

Един от най-модерните центрове за доставки на Балканите - този в Божурище, е открит през 2018 г. и обслужва над 304 магазина в Балканския регион и всички физически и онлайн доставки за 10 държави. Това са пазарите на България, Турция, Гърция и Румъния, както и франчайз обекти в още редица държави. В логистичната база в Божурище работят над 350 души.

Освен тях, базата поддържа и франчайз обектите на JYSK в още няколко държави: Азербайджан, РС Македония, Косово, Албания, Грузия и други. Отличното географско положение на България позволява това.

Повече за инвестицията

С добавянето на нови 66 000 палетоместа, общият капацитет на центъра ще достигне 188 000 палета. Общата площ на логистичния център пък ще е 116 000 кв. м.

Източник: money.bg

Новата складова кула ще следва стандарта на съществуващите две, които се издигат на 45 метра височина. Те са напълно автоматизирани. Системата е технологичен шедьовър, който се управлява от екип от 10 висококвалифицирани инженери и техници.

Днес е важен ден не само за компанията, но и за развитието на индустриална зона Божурище и за утвърждаването на България като конкурентна дестинация за инвестиции. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на официална церемония.

Министър Щонова заяви категоричната подкрепа на държавата за проекти, които създават добавена стойност, насърчават екологичната устойчивост и осигуряват дългосрочна заетост.

Източник: money.bg

"Най-важната задача пред Министерството на икономиката и индустрията е да решава оперативно всички проблеми и предизвикателства пред компаниите, които оперират в страната, и да бъде надежден партньор на инвеститорите в тяхното развитие в България", подчерта тя и заяви, че ще съдейства за бързото решаване на всички административни трудности, които възникнат при реализиране на инвестицията.

Всеки път като дойда тук, съм наистина удивен от мащабите. JYSK ме кара да се чувствам у дома, каза посланикът на Кралство Дания в България Н. Пр. Флеминг Стендер.

В церемонията участваха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, Оле Томпсен, изпълнителен вицепрезидент по логистика на JYSK и др.