Условията на инвестиционната политика в Арктика изискват промяна в подходите и нови инвестиционни цели. По-специално, инвестирането в нови центрове за данни в Арктическата зона на Русия би било печелившо решение, коментира пред РИА Новости Александър Воротников, координатор на експертния съвет на Проектното бюро за развитие на Арктика и доцент в Института за социални науки към Руската академия на науките.

"Настоящите условия на инвестиционна политика и развитие на Арктическата зона, изискват промяна в подходите и, според мен, промяна в инвестиционните цели. Арктика се нуждае от нова, модерна инвестиционна политика. И ние трябва да изберем нови инвестиционни цели, които в момента не са включени в арктическата стратегия", смята експертът.

Говорейки за потенциалните инвестиционни цели, Воротников акцентира върху развитието на центровете за данни. Към момента основното предизвикателство при тяхното изграждане е, необходимостта от охлаждане на апаратурата. Освен това, за тяхната нормална работа се изисква (много) голямо количество електроенергия. Например, по думите на експерта, сега в Централна Русия практически не е останал енергиен капацитет за захранване на центрове за данни.

"Арктика е "благодатно място" в това отношение. Първо, температурите там позволяват по-активно използване на центрове за данни, тъй като те не е необходимо да се охлаждат.

Освен това, Русия има капацитет да строи малки атомни електроцентрали, които могат да работят както в автоматичен режим, така и в оперативен режим. Има и система за подготовка на кадри за работа в тези централи", обясни Воротников.

Експертът подчерта, че страните от БРИКС се нуждаят от центрове за данни и Русия би могла да ги експлоатира съвместно с тези страни, които биха финансирали изграждането им и биха обучавали специалисти за работа там.

На самата Русия също са необходими центрове за данни, по-специално, за да използва по-ефективно Северния морски път и да подобри навигацията, създавайки негов дигитален близнак. А като цяло това ще повиши националната сигурност.

Това означава, че за Русия се отваря "огромен, перспективен пазар, който ще засили като цяло позициите на страната на световния пазар. Второ, това само по себе си е значителна ниша за икономическо развитие и за генериране на приходи за Русия", обобщи експертът.