Докато НАСА и Илон Мъск напредват в космическите цели, свързани с Луната и Марс, Русия иска да превземе...Венера. Това е първата планета от Слънчевата система в плановете на Москва за усвояване на Космоса, разказа в интервю за списание "Разузнавач" вицепремиерът на Руската федерация Денис Мантуров.

"Напомням, че нашата страна още през 1970 г. успя първа в света на направи успешно приземяване на космически апарат на друга планета от Слънчевата система. И това беше именно Венера. Затова най-вероятно първо към нея ще се придвижим", казва министърът.

Припомняме, че Русия първа изпрати човек в Космоса на 12 април 1961 година, но в отговор американците първи стъпиха на Луната. Десетилетия по-късно Америка пак гледа към Луната, Мъск пък гледа към Марс, а а Русия инвестира в експедицията до Венера, вероятно без хора, поради нетърпимите условия там.

Източник: iStock

Всъщност, новият проект към планетата трябва да продължи поредицата от успешни мисии за кацане през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век, осъществени от предишните космически апарати "Венера", управлявани от бившия Съветски съюз. Засега това е единствената държава, успяла да приземи и да управлява космически апарати на повърхността на Венера, хвалят се руски учени.

Една от целите на новата космическа мисия е да търси микробен живот в облаците на Венера вследствие на спорните скорошни открития на фосфин и амоняк в атмосферата на планетата.