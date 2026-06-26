Румъния подписа договор за закупуване на израелска система за противовъздушна отбрана с близък обсег (т.нар SHORAD-VSHORAD) на стойност над 2 млрд. евро, предаде Agerpres. Доставчикът е Rafael Advanced Defense Systems - компанията зад прочутия "Железен купол".

Комплексът, който Букурещ придобива, е Spyder - мобилна зенитно-ракетна система за прехващане на въздушни цели на малка и средна височина. Името е акроним от "Surface-to-air Python and Derby" - двата типа ракети-прехващачи, с които системата работи.

Spyder вече е на въоръжение в около 10 страни, сред които Чехия, ОАЕ, Мароко, Филипините, Виетнам и Сингапур.

Системата може да унищожава самолети, хеликоптери, безпилотни летателни апарати, крилати ракети и тактически балистични ракети. Ракетите Python са за цели в непосредствена близост, а Derby могат да неутрализират заплаха на над 80 километра. Радарът, командният модул и ракетната установка се събират в един високопроходим камион.

Именно тази гъвкавост прави системата особено подходяща за съвременното бойно поле, където дроновете и малките ракети представляват нарастваща заплаха.

За Румъния сделката е стратегически приоритет. Spyder ще замени остарелите американски системи Hawk и ще допълни ЗРК Patriot, които са с голям обсег. Страната има голяма граница с Украйна и през последните години ускорено модернизира армията си.

В търга Rafael е победила европейския концерн MBDA, предложил системата Mistral 3, както и германската Diehl Defence с нейния комплекс IRIS-T, който беше избран от България. Процедурата е одобрена от румънския парламент още през 2020 г., а фактически стартира през 2023 г.

Министърът на отбраната Раду Мируцъ обяви, че рамковото споразумение предвижда три последващи договора. По тях Румъния ще придобие общо шест интегрирани системи SHORAD-VSHORAD, система за обучение, симулатор за оценка на операторите, шест системи SHORAD и шест системи VSHORAD - заедно с боеприпаси, обучение и логистична поддръжка.

Общата стойност е 10,33 млрд. леи без ДДС, или приблизително 2,038 млрд. евро.

Букурещ планира да използва европейски финансови инструменти - програмите ASAP и EDIRPA - за частично покриване на разходите по придобиването.

Сделката ще се превърне във втората най-голяма израелска експортна сделка в сферата на отбраната - след договора за системата Arrow 3 между Israel Aerospace Industries и Германия от 2023 г. за 3,5 млрд. долара.