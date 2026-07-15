Румъния получи първия си нов военен кораб от повече от 30 години в сделка за 223 милиона евро (без ДДС ). Според Defense News корветата "Contraamiral August Roman" първоначално е построена от отбранителната компания Asfat за турските военноморски сили като офшорен патрулен кораб.

Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че плавателният съд е пристигнал в Констанца след 14-часово плаване, по време на което е превозвал екипаж от 85 военноморски служители, които са завършили триседмично обучение под наблюдението на Турския учебен център на военноморските сили.

От една страна, сделката цели повишаване на сигурността в Черно море. От друга - засилване на търговските отношенията с Турция, като това е първата доставка на построен в южната ни съседка военен кораб за държава членка на Европейския съюз и НАТО.

По време на церемонията по предаване турският президент Реджеп Ердоган определи сделката като отражение на стратегическото партньорство между двете страни, заявявайки, че "сигурността на Черно море е неразделна част от евроатлантическата архитектура за сигурност".

Президентът Никушор Дан потвърди, че са обсъдили по-широко индустриално сътрудничество, включително турски инвестиции в отбранителния сектор на Румъния.

Според медията дължината на "Contraamiral August Roman" е приблизително 99,5 метра и разполага със 76-милиметрово основно оръдие, две картечници, системи за навигация и управление на бойни действия, 3D радар за наблюдение, радар за управление на огъня, системи за електронна война, сонар и интегриран комуникационен пакет.

Това обаче няма да е последната инвестиция на Румъния в отбрана - страната планира нов пакет от обществени поръчки на стойност 42 милиона евро през втората половина на 2026 г.