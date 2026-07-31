Канадският гигант Alimentation Couche-Tard, собственик на веригата бензиностанции Circle K, е отправил оферта за пълното придобиване на полската Żabka Group за 32,6 милиарда злоти, което е около 7,6 милиарда евро, става ясно от местни медии.

Сделката идва само две седмици след като в медиите изтече информация, че японският ритейл Seven & i Holdings, собственик на популярните магазини 7-Eleven, също преговаря за дял в полския оператор. Страните не успяха да се споразумеят за условията и преговорите са пропаднали.

Така Couche-Tard ще циментира позицията си в Централна и Източна Европа. В сделката влиза мрежа от над 13 000 магазина в Полша и съседна Румъния.

Изкупуване

Канадската компания предлага на акционерите в Żabka по 32 злоти на акция. Купувачът изрично потвърди, че целта му е да придобие 100% от акциите. Това е най-голямото придобиване в историята на Couche-Tard.

Ако успее да събере най-малко 95% от правата на глас, ще стартира процедура по задължително изкупуване на останалите акции и ще свали Żabka от Варшавската фондова борса.

Сделката обаче не може да бъде финализирана автоматично. Подлежи на одобрения от Европейската комисия, както и на регулаторите в Полша и Румъния, според изданието PAP Biznes.

Повече за покупката

Żabka направи своя успешен дебют на Варшавската фондова борса през октомври 2024 г. при цена от 21,5 злоти на акция .

Компанията e ocнoвaнa пpeз 1998 г. и yпpaвлявa нaд 10 000 фpaнчaйз мaгaзинa в Πoлшa, a зaeднo c pyмънcĸитe oбeĸти пoд мapĸaтa Frоо oбщият бpoй дocтигa 13 063. Πaзapнaтa ĸaпитaлизaция нa гpyпaтa e oĸoлo 8 млpд. дoлapa.

През първата половина на 2026 г. тя отвори 778 нови магазина в Полша и Румъния. Целта на групата е до края на годината да стартира нови над 1300 обекта. Тeмпoтo ce oчaĸвa дa ce зaпaзи дo 2028 г., ĸoгaтo вepигaтa тpябвa дa дocтигнe 16 000 мaгaзинa нa двaтa пaзapa.

Покупката носи на канадците не само физическите магазини, но и развита дигитална екосистема. Извън познатите марки Żabka и Froo, полската група притежава доставчика на здравословно и диетично хранене Maczfit, агрегаторите Dietly и Jush!, както и e-commerce платформата за бързи доставки на хранителни стоки Delio.