Оръжейният производител "Арсенал" вече е притежател на един от големите батерийни паркове в България. Системата за съхранение на електроенергия в село Шейново е с мощност от 80 мегавата и капацитет от 350 MWh, става ясно от официално съобщение.

Инвеститор е "Арсенал - 2000" АД, а проектът е подпомогнат и от програмата RESTORE. Основен изпълнител е Telelink Infra Services.

"С тази инвестиция създаваме ново направление с потенциал за стабилни и дългосрочни приходи, като същевременно запазваме фокуса върху нашата основна дейност. Убедени сме, че устойчивите компании са тези, които умеят едновременно да надграждат традициите си и да инвестират в бъдещето", заяви на откриването изпълнителният директор инж. Христо Ибушев.

Интересен факт е, че инвестицията в батериите - близо 60 милиона евро, е много по-голяма от тази в последния мащабен инвестиционен проект на "Арсенал", а именно новия високотехнологичен оръжеен завод в Стара Загора.

В него бяха общо - за строителство и оборудване, бяха вложени около 30 милиона евро.

Новите батерии са част от стратегията за диверсификация на бизнеса на "Арсенал", като те идват в много важен момент. Години наред отбранителният сектор у нас постигаше рекордни резултати благодарение предимно на продукция по съветски стандарти и калибри, която стигаше до Украйна. Киев обаче инвестира много в модерни безпилотни системи и това промени както динамиката на конфликта с Русия, така и ситуацията, в която българските военни заводи работят.

Това се видя първо от тримесечните отчети на държавните предприятия в сектора, най-голямото от които е ВМЗ-Сопот. От тях се вижда падане на оборота и стопяване на печалбата. Друг от държавните военни производители - по-малката казанлъшка НИТИ, очертава "тенденцията към намаление използването на конвенционални боеприпаси и пренасочване към използване на дронове и ракети със среден и голям обсег", каквито у нас не се произвеждат серийно.

Така нуждата от алтернативни източници на приходи става особено голяма за частните фирми в сектора - даже и в момента да разработват решения за нуждите на съвременните конфликти.