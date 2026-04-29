Най-големият световен автомобилен бранд без официално представителство в България предстои да стъпи у нас. Tesla е регистрирала по-рано през тази година местно дружество с участието на мениджъри, свързани с експанзията ѝ.

Според справка на Money.bg в масивите на МВР, у нас към 1 април 2026 г. има 4764 автомобила от марката. Придобиването и поддръжката им в момента са в ръцете на една цяла индустрия от неофициални представители и посредници.

Откриването на представителство и появата на оторизирани сервизи ще промени това.

В регистрираното дружество "Тесла БГР" ЕООД едноличен собственик на капитала е нидерландското дружество Tesla International B.V., а управител е финансовият директор на Tesla Motors за Европа Стефан Векман. Друг от управителите е Дейвид Фейнстийн, който е глобален старши директор по новите пазари и търговските въпроси в Tesla и е архитект на навлизането на марката на индийския пазар.

Ефстатиос Лайос също е част от европейския екип на Tesla, като според портала Supercharged.bg той е бил директор в няколко нови представителства в региона - например в родната си Гърция.

За това какво предстои у нас добър ориентир е официалното влизане на Tesla в Естония преди по-малко от седмица. Там компанията отвори pop-up магазин в търговски център в Талин, обяви разширяване на своята мрежа от Supercharger зарядни станции и отвори сервизен център с план за мобилна услуга по поддръжката на колите.

Кога Tesla ще официализира присъствието си в България и какви са параметрите му предстои да видим.