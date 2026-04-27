Борсите за криптовалути все по-често предлагат услуги, които наподобяват на банкови продукти. Сред тях са кредитиране и доходност върху депозити. Проблемът е, че те са без защитите, характерни за традиционната финансова система, става ясно от нов доклад на Банката за международни разплащания (BIS). Проучването хвърля светлина върху нарастващите рискове за инвеститорите.

Докладът подчертава, че водещите крипто компании вече не са просто платформи за търговия. Те са се трансформирали в т.нар. "многофункционални крипто посредници", които комбинират дейности, обичайно разделени между банки, брокери и борси.

Тази концентрация на функции създава допълнителни рискове, особено когато става въпрос за управление на клиентски средства. Продуктите с "доходност" се рекламират като начин за пасивни приходи, но реално функционират като необезпечено кредитиране към самата платформа.

Според анализа на BIS това, което изглежда като високодоходна спестовна сметка, на практика представлява заем към слабо регулирана институция, пише специализираното издание CryptoDNES. Оказва се, че клиентите често се отказват от контрол върху активите си, а понякога дори и от собствеността върху тях, докато платформата използва средствата за различни дейности, сред които кредитиране, търговия или други.

В замяна инвеститорите получават част от генерираната печалба. Проблемът е, че за разлика от банковите депозити, тези средства не са защитени от гаранционни фондове или строги регулации.

Докладът посочва срива на Celsius Network и FTX като ключови примери за системните слабости в индустрията. И в двата случая клиентите бяха изложени на значителни загуби поради липса на прозрачност и прекомерен ливъридж.

Според експертите от BIS проблемът не е само в лошото управление, а в самия модел - комбинация от висока задлъжнялост, ограничена прозрачност и обещания за доходност без реална защита. Индустрията се движи към модел, който наподобява банковата система, но без нейните защитни механизми. Това вероятно ще доведе до засилен регулаторен натиск в глобален мащаб.

