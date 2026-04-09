На 16 април "М Кар Велико Търново" ще бъде сред ключовите спирки на едно от най-вълнуващите събития за мотоциклетните ентусиасти тази година - BMW Motorrad Roadshow 2026. Събитието, организирано от "М Кар Варна", ще събере на едно място почитатели на марката, любители на високите скорости и всички, които искат да усетят свободата на пътя по нов начин.

В рамките на Roadshow-то посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с над 20 мотора. Сред тях ще бъде и най-новият F 450 GS на BMW Motorrad, както и R 1300 GS, S 1000 XR, M 1000 R, F 900 XR, R 12 nineT и още много други. Мястото е "М Кар Велико Търново": Западна промишлена зона, ул. 36-та.

Ключовото преживяване по време на шоуто ще бъде възможността за тестова езда. Всеки, които иска да се наслади на тесотва изда, да има реален досег с динамиката, комфорта и прецизността на мотор с бранда BMW, трябва да си направи предварителна регистрация на: https://tinyurl.com/Roadshow-2026

"На 16 април във Велико Търново предстои не просто Roadshow, а среща с философията на BMW Motorrad. Обожаваме тези събития, защото атмосферата винаги е изпълнена с адреналин, стил и споделена страст към моторите. Гостите ще могат да се консултират с експерти, да получат персонализирани съвети и да открият най-подходящия модел за своя стил на каране", коментира Динко Алексиев, бранд мениджър на BMW Motorrad Варна.

BMW Motorrad Roadshow 2026 в "М Кар Велико Търново" ще бъде събитие, което не бива да се пропуска - независимо дали сте опитен моторист или тепърва правите първите си стъпки в света на моторите. Повече информация за BMW Motorrad Roadshow ще откриете тук: https://mcarvarna.bmwmotorrad.bg/marketing/bmw-motorrad-roadshow-2026/