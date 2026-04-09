Тази седмица хърватската Rimac Group обяви, че дъщерното ѝ дружество Rimac Technology е разработило съвместно с германския автомобилен производител BMW батерийна система, която ще захранва новия електрически автомобил BMW i7.

"Новият BMW i7 ще бъде първият електрически автомобил на BMW Group, който ще разполага със съвместно разработена батерийна система, комбинираща литиево-йонните цилиндрични клетки Gen6 4695 на BMW Group с нейната модулна технология Gen5, в мащабируема архитектура", съобщават от Rimac в прессъобщение.

Серийният автомобил, създаден от технологичното партньорство между Rimac и BMW, установено през 2023 г., ще направи световната си премиера на Auto China 2026 в Пекин на 22 април.

Източник: Драгомир Попов

Батериалната система се произвежда в кампуса на Rimac близо до Загреб, специално построено, модерно съоръжение и един от най-големите индустриални строителни проекти от този вид в Европа.

Производствената площ, посветена на тази програма, се простира на 15 000 кв. м, в рамките на съоръжение от 90 000 кв. м, където 70% от капацитета е предназначен за производство на батерии в няколко програми за световни производители на оригинално оборудване.

Rimac Technology е доставчик на технологии от първо ниво за автомобилната индустрия, изцяло собственост на Rimac Group. Компанията е специализирана в технологии за електрификация, включително батерийни системи и електрически оси, както и електронни системи.

Дружеството обхваща целия процес на създаване - от концепции до прототипи и до серийно производство. Седалището на Rimac Technology е в Хърватия, а офисите ѝ се намират във Великобритания. Компанията има над 1000 служители.