Европа вече не се сблъсква с проблем на доходите, а с проблем на модел - и това я поставя в различна, но не по-малко напрегната позиция спрямо САЩ, където несигурността е индивидуална, а не системна.

В САЩ "магическото число" от $1.46 млн. показва какво липсва на домакинствата. В Европа липсва самото число, защото системата дълго време обещаваше, че то не е необходимо. Именно това прави текущия преход по-дълбок - не защото хората имат по-малко, а защото започват да осъзнават, че моделът, на който разчитат, вече не гарантира същото.

Данните от Eurostat очертават тази промяна ясно. Медианният разполагаем доход в еврозоната остава в диапазона €40,000-€50,000 годишно, но прагът за стабилен живот се измества нагоре. За сам човек това означава €35,000-€45,000, а в големите градове над €50,000. При семейства с деца необходимият доход достига €75,000-€100,000, като в урбанизирани центрове преминава €110,000. Срещу това стоят реални доходи от €55,000-€70,000, което създава постоянен структурен дефицит.

Това не е циклично отклонение. Това е промяна в базата на разходите.

Около 45% от домакинствата в ЕС изпитват затруднения да покриват текущите си нужди, като в Южна Европа този дял надхвърля 55%. При самотни родители напрежението достига над 65%. Това вече не е социален проблем на периферията. Това е натиск върху ядрото на икономиката - средната класа.

Жилищният пазар е центърът на този процес. Делът на разходите за жилище достига 25%-30% от дохода, а в ключови градове над 35%. В Германия наемите са нараснали с над 20% от 2020 г., а в Нидерландия динамиката е сходна. Това създава структурно разделение: финансовата стабилност вече зависи повече от това дали притежаваш актив, отколкото от това колко печелиш.

Енергията усилва този натиск. Европа остава зависима от внос за над 60% от енергийните си нужди, което означава, че глобалните ценови шокове се пренасят директно в домакинствата. Дори след интервенциите от 2022-2023 г., разходите за енергия остават между 8% и 15% от дохода. При възстановяване на цените на петрола над $100 и покачване на газа, този дял отново расте, което поддържа инфлационния натиск жив.

Тук се появява ключовото разминаване със САЩ. Американските доходи реагират по-бързо. В Европа ръстът на заплатите от около 3.5%-4% остава близо до инфлацията от 2.5%-3%, което означава стагнация в реално изражение. Това превръща инфлацията в постоянен, а не временен проблем.

Резултатът е постепенна ерозия на финансовата устойчивост. Около 30% от европейските домакинства нямат буфер от три месеца разходи, а в Южна Европа този дял надхвърля 40%. Дори в силни икономики като Германия и Франция, между 20% и 25% от домакинствата попадат в тази категория. Това означава, че системата функционира без достатъчен резерв точно в момент на повишена несигурност.

Истинското напрежение обаче се появява при пенсиите.

Европа застарява бързо. До 2030 г. над 25% от населението ще бъде над 65 години. В същото време replacement rate започва да се понижава. В Германия той се движи към 48%-50%, което означава, че доход от €60,000 преди пенсия се превръща в €30,000-€35,000 след това. В други държави нивата са по-високи, но фискалният натиск расте.

Тук Европа се различава фундаментално от САЩ.

В САЩ проблемът е, че хората не са натрупали достатъчно активи.

В Европа проблемът е, че системата, която трябва да компенсира това, губи ефективност.

Това е разлика между недостиг и ерозия.

Парадоксът става още по-ясен, когато се погледне структурата на спестяванията. По-малко от 20% от европейските домакинства държат акции директно, спрямо над 40% в САЩ. Капиталът остава концентриран в депозити, които в среда на 2%-3% инфлация губят реална стойност. Това означава, че дори когато домакинствата спестяват, те не изграждат реално богатство.

Тук се намесва и технологичният фактор. В САЩ страхът от AI вече е директно свързан с доходите. В Европа той се проявява като съмнение в дългосрочната конкурентоспособност на труда. Но и в двата случая резултатът е един - повишена несигурност относно бъдещите приходи.

Исторически това напомня моменти, в които системите изглеждат стабилни, но вътрешно се променят - като периода преди реформите в началото на 2000-те. Разликата днес е скоростта. Три фактора - инфлация, демография и технология - действат едновременно, което компресира времето за адаптация.

Тук се случва най-важният преход.

Европа се движи от модел на сигурност, базиран на спестяване и държава, към модел, базиран на инвестиция и индивидуална отговорност.

Но този преход е непълен.

Именно затова се появява скритият риск. Не в това, че доходите са ниски. Не в това, че системата ще се срине. А в това, че поведението изостава от реалността.

Пазарните корекции от около 10%, които се случват почти всяка година, се възприемат като риск, а не като нормална част от цикъла. В действителност те са структурна характеристика на пазарите. Истинският риск не е волатилността. Истинският риск е липсата на участие в среда, в която инфлацията системно изяжда стойност.

Това поставя Европа в уникална позиция.

Тя не е по-слаба от САЩ.

Тя е по-бавна в адаптацията.

И именно тази инерция създава най-голямото напрежение, защото системата все още изглежда достатъчно стабилна, за да не принуждава промяна, но вече не е достатъчно ефективна, за да гарантира сигурност.

Финансовата сигурност вече не е функция на дохода, нито на държавната рамка. Тя е функция на способността да се навигира между инфлация, активи и време - и това е фундаментална промяна в логиката на европейския модел, която не се вижда в едно число, както в САЩ, а в бавното, но устойчиво разминаване между това, което системата обещава, и това, което реално може да достави.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.