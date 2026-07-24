След почти четвърт век без промяна, познатото евро в портфейлите ни е напът да получи историческо преобразяване.

24 години след като първите банкноти влязоха в обращение през 2002 г., Европейската централна банка (ЕЦБ) отваря вратата за напълно нов облик на единната валута и кани гражданите да изберат новото ѝ лице.

Въпреки мащабното преосмисляне на дизайна обаче, Франкфурт изпраща и друг сигнал - класическата хартиена банкнота остава тук, за да съществува съвместно със старите емисии и новите дигитални технологии.

Новите банкноти

Банката показа десет финални концепции, от предложени над 1200, обединени от богатството на европейската култура и природа. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми: "Европейската култура" и "Реки и птици", и на съответни мотиви, избрани да ги илюстрират.

За всяка от двете основни теми са разработени по пет дизайна, покриващи широка палитра от графични стилове от модерен минимализъм до по-детайлни и традиционни художествени изображения.

Освен това, има и вертикални дизайни на банкноти.

Източник: ЕЦБ

Всеки може да гласува чрез онлайн анкета на официалния уебсайт на ЕЦБ. Гласуването ще продължи до 21 септември 2026 г.

"Евробанкнотите са нещо повече от платежно средство - те са един от най-осезаемите символи на Европа", заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. "Чрез художествено оформление, което съчетава красота и смисъл, те ще затвърдят общата ни идентичност."

Можете да видите всички дизайни тук.

Европейски личности

Ако бъде избрана културната тема, новите банкноти ще покажат някои от най-ярките символи на европейския дух и история.

Малките номинали залагат на музиката и науката - 5 евро ще носят лика на оперната легенда Мария Калас, 10 евро ще бъдат посветени на Лудвиг ван Бетовен, а върху 20 евро ще грее първата жена нобелов лауреат Мария Кюри.

Източник: ЕЦБ

Банкнотата от 50 евро ще отдаде почит на Мигел де Сервантес.

А за най-високите номинали от 100 и 200 евро са запазени ренесансовият полимат Леонардо да Винчи и първата жена, получила Нобелова награда за мир - Берта фон Зутнер.

Източник: ЕЦБ

Ако общественият вот предпочете природната тема, новите банкноти ще се превърнат в почит към европейското биоразнообразие.

Кога ще се случи?

Процесът няма да се случи за една нощ. Общественото допитване е само един от ключовите етапи за определяне на новия облик на еврото.

След като ЕЦБ обяви печелившата концепция, предстои сложният технически процес по печат и подготовка за защита, според EuroNews.

Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години. Евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия.

Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината.