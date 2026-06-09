Бившият козметичен гигант "Ален Мак" в Пловдив ще се трансформира в хотел, пише "Марица". За целта голяма част от индустриалния комплекс вече е разрушена, а в оставащите постройки вече е в ход мащабна реконструкция.

Историята на предприятието може да се проследи от 1892 г., когато в града е създадена първата парфюмерийна компания у нас. През 1947 г. заводът е национализиран, а през 1970 г. на днешната си локация. В най-силните си години "Ален Мак" има 1300 служители и пазари в над 40 държави.

"Ален Мак" беше емблема на българската козметична индустрия. Сега багери събарят завода

"Ален Мак" беше емблема на българската козметична индустрия. Сега багери събарят завода

Вероятно на терена ще се появят нова болница и бизнес център

Голяма част от тях са в СССР и източния блок, като така след 1989 г. реализацията на продукцията става все по-трудна. До 2002 г. заводът е държавен, като следва неуспешна приватизация, пълна загуба на руския пазар и след 2011 г. заради натрупаните големи дългове синдици разпродават машини, сгради и търговски марки.

Голяма част от последните днес са собственост на "Рубела Бюти", която понастоящем е най-голямата българска козметична компания.

През 2022 г. теренът на завода беше купен от дружеството "Ален Мак Пловдив" ЕООД, като то е свързано с различни инвестиции в сферата на хотелиерството. Още от миналата година тече процес по събаряне на част от сградите.

До преди няколко месеца се смяташе, че върху терена ще се изградят болница и бизнес център, като по информация на Money.bg собственикът действително е разглеждал различни опции. Поне за момента обаче надделява планът за хотел.

Какво точно ще се случва и какви ще са параметрите на мащабния проект обаче ще се разбере при внасянето на инвестиционното предложение, като според информация на "Марица" това ще се случи скоро.