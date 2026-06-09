Бившият козметичен гигант "Ален Мак" в Пловдив ще се трансформира в хотел, пише "Марица". За целта голяма част от индустриалния комплекс вече е разрушена, а в оставащите постройки вече е в ход мащабна реконструкция.

Историята на предприятието може да се проследи от 1892 г., когато в града е създадена първата парфюмерийна компания у нас. През 1947 г. заводът е национализиран, а през 1970 г. на днешната си локация. В най-силните си години "Ален Мак" има 1300 служители и пазари в над 40 държави.

Голяма част от тях са в СССР и източния блок, като така след 1989 г. реализацията на продукцията става все по-трудна. До 2002 г. заводът е държавен, като следва неуспешна приватизация, пълна загуба на руския пазар и след 2011 г. заради натрупаните големи дългове синдици разпродават машини, сгради и търговски марки.

Голяма част от последните днес са собственост на "Рубела Бюти", която понастоящем е най-голямата българска козметична компания.

През 2022 г. теренът на завода беше купен от дружеството "Ален Мак Пловдив" ЕООД, като то е свързано с различни инвестиции в сферата на хотелиерството. Още от миналата година тече процес по събаряне на част от сградите.

До преди няколко месеца се смяташе, че върху терена ще се изградят болница и бизнес център, като по информация на Money.bg собственикът действително е разглеждал различни опции. Поне за момента обаче надделява планът за хотел.

Какво точно ще се случва и какви ще са параметрите на мащабния проект обаче ще се разбере при внасянето на инвестиционното предложение, като според информация на "Марица" това ще се случи скоро.