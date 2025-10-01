Global Infrastructure Partners (GIP), част от една от най-голямите компании за управление на активи BlackRock, е на финалната права за придобиването на американския енергиен концерн AES за около 38 млрд. долара.
Ако бъде реализирана, това ще е една от най-мащабните инфраструктурни сделки в историята, твърдят източници, цитирани от световни медии като Reuters и Financial Times.
GIP, която вече държи дялове в лондонството летище "Гетуик" и големи тръбопроводни мрежи в САЩ и Близкия изток, планира да обяви сделката в следващите дни. Тя оценява AES на 38 млрд. долара заедно със значителния ѝ дълг. Преговорите са напреднали, но все още може да пропаднат.
AES, една от най-големите публично търгувани енергийни компании в САЩ, работи в 14 държави, включително България. През последните години тя вложи сериозни средства в изграждането на мрежи за възобновяема енергия, които осигуряват електричество за центрове за данни на технологични гиганти като Microsoft, Meta и Alphabet.
Въпреки това акциите ѝ паднаха с над 30% за година, след като президентът Доналд Тръмп отмени данъчните стимули за "зелената" енергия. Компанията е обременена с 29 млрд. долара дългове, включително 5 млрд. на холдингово ниво, при пазарна капитализация от 9,4 млрд. долара.
Интересът към AES идва на фона на растящото потребление на енергия от изкуствения интелект, което увеличава нуждата от нови центрове за данни. Фондове като GIP виждат в това дългосрочна възможност, докато компании като Meta и Oracle развиват собствени подобни проекти.
BlackRock придоби GIP през 2023 г. за 12,5 млрд. долара. Днес групата управлява активи за близо 200 млрд. долара и е сред най-големите специализирани инвеститори в инфраструктура. GIP вече има опит в сектора - миналата година тя плати 6,2 млрд. долара за изкупуването на енергийната компания Allete.
През юли Bloomberg съобщи, че AES разглежда възможност за продажба след интерес от GIP и Brookfield.
Вече почти 25 години AES присъства и в България. Стъпва в страната през 2001 г., когато започва да развива проекта за нова топлоелектрическа централа в комплекса "Марица-изток".
През 2006 г. започва строежът на ТЕЦ AES Гълъбово с мощност 670 MW, а през 2011 г. централата официално влиза в експлоатация.
Компанията е сред най-големите чуждестранни инвеститори в българската енергетика.