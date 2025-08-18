Саудитската Aramco финализира сделка за $11 милиарда за своите газопреработвателни съоръжения в Джафура. Тя ще си партнира с международен консорциум от инвеститори, воден от фондове, управлявани от Global Infrastructure Partners (GIP), свързана с BlackRock.

Това е една от най-значимите чуждестранни инвестиции в газовия сектор на Саудитска Арабия през последните години, посочва Energy News Pro.

Полето Джафура е най-големият проект за добив на несвързан газ (т.е. от находище, в което няма петрол) в Саудитска Арабия. Според експертни оценки то съдържа приблизително 12 млрд. кубически метра газ и 75 милиарда барела кондензати.

Разработването на полето е в съответствие със стратегическия план на Aramco за увеличаване на газодобивния капацитет с 60% между 2021 и 2030 г.

В рамките на сделката се създава дружеството Jafurah Midstream Gas Company (JMGC), което ще управлява газовия завод и съоръжението за фракциониране на газ. Те след това ще бъдат отдадени обратно на Aramco за 20-годишен период.

Саудитската компания ще има дял от 51% в JMGC, докато останалите 49% ще са притежавани от чуждестранните инвеститори. Няма ограничения върху обемите на добив.

Очаква се споразумението да влезе в сила в най-близко бъдеще. Сделката е част от по-широката стратегия на Саудитска Арабия за привличане на чуждестранни инвестиции в енергийния сектор и диверсификация на икономиката като част от Vision 2030.