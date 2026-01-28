Германската полиция проведе обиски в офисите на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в рамките на разследване за изпиране на пари, съобщават световните агенции.

Прокуратурата във Франкфурт потвърди, че акцията е насочена срещу ръководители и служители на банката, подозирани в нарушения на германския Закон за борба с прането на пари. Не бяха дадени подробности относно бизнес отношенията или транзакциите, които се разследват.

Около 30 цивилни следователи влязоха в централата на банката във Франкфурт, а паралелно беше претърсен и офис в столицата от служители на Федералната криминална полиция. Според прокуратурата Deutsche Bank е поддържала бизнес отношения с чуждестранни компании, които се подозира, че са били използвани за изпиране на пари.

Süddeutsche Zeitung съобщи, че случаят може да е свързан с известен бивш клиент на банката - руския милиардер Роман Абрамович, който е под санкции на ЕС от март 2022 г. заради връзките си с президента Владимир Путин.

Властите искат да установят дали Deutsche Bank е провеждала надлежно проверки за противодействие на изпирането на пари при минали транзакции с него.

Една от целите на разследването е дали подозрителни транзакции са били докладвани на властите със закъснение. Банките са задължени да съобщават незабавно за всякакви съмнителни плащания, като неспазването на това изискване може да доведе до глоби.

Deutsche Bank потвърди обиските и заяви, че сътрудничи изцяло на прокуратурата, но отказа да коментира допълнително. Акциите на германската банка паднаха с около 2,7% след новината за разследването.

Обиските идват само ден преди Deutsche Bank да представи годишните си резултати, при които се очаква да обяви най-високата си печалба от много години насам.

Това не е първият път, когато офисите на кредитната институция са обект на полицейска проверка. През април 2022 г. властите нахлуха в централата заради подозрения за изпиране на пари, свързани със закъснели доклади за подозрителни дейности, което доведе до глоба от 7 милиона евро.

През май същата година полицията отново нахлу заради обвинения в "зелено измиване" срещу дъщерната компания DWS, последвани от още една акция през октомври заради разследване за данъчна измама.