Чертежи на автомобилите на Tesla, проекти за нови модели, фабрични файлове на Apple, сканирани копия на паспорти на служители, фирмени имейли... всичко това изтече в интернет след като хакери пробиха защитата на индийския гигант Tata Electronics - основен доставчик на важни компоненти на двете компании.

Киберпрестъпната група World Leaks е публикувала предполагаеми документи за дизайн и спецификации под формата на 200 000 файла в тъмната мрежа, съобщава Ройтерс.

"Нашите протоколи за реагиране бяха внедрени незабавно и инцидентът не е оказал влияние върху операциите ни в различните ни бизнеси, които остават незасегнати", заявява Tata Electronics.

Този скандал може да се окаже пречка за Индия да се превърне в основен доставчик на Apple извън Китай, каквито са заявките.

Поискан е откуп

Източник, запознат със ситуацията, разкрива пред агенцията, че екипът по киберсигурност на Apple извършва детайлен анализ на пробива. Същият източник потвърждава, че хакерите вече притискат Tata с искане за откуп.

Към момента от индийската компания отказват да коментират размера на сумата или финансовите претенции на хакерите.

Те обаче признават, че са засекли инцидента по сигурността в системите си още преди няколко седмици, но са го пазили в тайна, докато тече първоначалното разследване.

Пореден проблем

Пробивът е поредният неуспех за веригата за доставки на Apple в Индия, където Tata е изправена пред проверка заради предполагаемо замърсяване на земеделски земи близо до един от заводите ѝ за части за iPhone, съобщава Ройтерс.

Официални документи доказаха, че химикалите са съсипали реколтата на местни фермери и са причинили масови оплаквания от тежки кожни проблеми.

"Ако посеем семена с тази вода, те покълват - а след това увяхват и умират", казва фермер, който е отглеждал домати, боб и ориз в земята си наблизо.

Тази седмица обаче от Tata контрираха, заявявайки че комисията по контрол на замърсяването е затворила случая. От компанията уверяват, че последните изследвания на водата в самото предприятие са доказали липсата на каквито и да било опасни химикали или замърсители.

Защо Индия е незаобиколим фактор?

По прогнози на Counterpoint за 2026 г., Индия вече държи 26% от световното производство на iPhone, което е скок от 6% спрямо четири години по-рано.

Apple активно се опитва да намали зависимостта си от китайските заводи заради напрежението между САЩ и Пекин. За разлика от тайванските компании Foxconn и Pegatron, които също сглобяват iPhone в Индия, Tata Electronics е единствената изцяло индийска компания във веригата.

Освен това Tata Electronics, основана през 2020 г., изгражда първия мащабен завод за производство на полупроводници в Индия на стойност 11 милиарда долара в щата Гуджарат. Точно този завод привлече интереса на Tesla и на Мъск, който търси сигурни алтернативни доставчици на чипове извън Тайван и Китай.