Едно от знаковите предприятия за индустрията на Северна България - "Свилоза" в Свищов, е все по-вероятно окончателно да остане в историята. Целулозният завод не работи вече година, като дължи огромни суми на доставчици и служители, повечето от които вече са напуснали.

"Свилоза" е с 55-годишна история - заводът е построен през 1971 г., като в най-силните му години работещите са били 3600. Предприятието е приватизирано през 2000 г., като през следващите години беше направена реконструкция, а също така и поне до 2022 г. се обсъждаха проекти за нови мощности. През 2024 г. приходите са над 130 млн. лева, а печалбата - 4,2 милиона лева.

Кризата започна през лятото на миналата година, когато производството беше прекратено. Собственикът Красимир Дачев обясни по-късно пред медиите, че това се е наложило заради висока цена на дървесината и липса на пазар за готовата продукция.

В Окръжния съд във Велико Търново за октомври е насрочено заседание по дело за несъстоятелност на компанията, притежаваща завода - "Свилоцел" ЕАД. Страни по него са ОББ, Главна инспекция по труда, "УниКредит Булбанк" и доставчика на дървесина "Брадърс Лес" ООД, пише местният вестник "Борба".

"Имаме над 50 доставчици - както частни фирми, така и държавни предприятия, с които не сме се разплатили", призна пред изданието изпълнителният директор Михаил Колчев.

През февруари работниците протестираха пред завода, като те обявиха, че имат неизплатени заплати за близо половин година назад. В крайна сметка близо 90% от тях са напуснали - ако в началото на кризата в "Свилоза" работещите са били около 470, според данните за април са останали само 63, а Колчев посочи пред "Борба", че към момента са едва 50-60.

Източник: БГНЕС

През зимата Красимир Дачев заяви, че разпродава лично имущество, за да изплати дължимите заплати. Още тогава много от работниците гневно коментираха, че парите им са отишли в своеобразния ретро музей с 14 луксозни возила, разположен в бившата столова на "Свилоза".

Към момента и самият Дачев е притиснат от дългове. Според ревизионен акт от януари 2026 г. публичните му задължения са в размер на над 1,7 милиона евро. Затова е наложена възбрана върху недвижим имот, банкови сметки и моторни превозни средства - като е установено, че активите, които притежава и могат да послужат за обезпечение, са в значително по-малък размер от задължението, посочва търновският вестник.

Така създалата се ситуация определено не предвещава добро развитие за "Свилоза". При евентуален фалит и окончателно прекратяване на дейността България ще остане без големи собствени производствени мощности за целулоза.

През февруари миналата година заводът на "Монди Стамболийски" беше затворен, като стотици работници останаха без работа. Предприятието пострада от голям пожар, като аварията се случи и на фона на неблагоприятни икономически условия, които обезсмислиха възстановяването от гледна точка на чуждестранния собственик.