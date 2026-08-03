Минната компания 3 Proton Lithium (3PL) твърди, че е открила най-големия ресурс на волфрам в историята на САЩ. Разработването му обаче вече среща сериозно препятствие, пише FT. Причината не е липса на финансиране или интерес, а ограничения, наложени от NASA, която използва част от района за калибриране на сателити и проследяване на сигнали.

Според компанията проектът Railroad Valley Minerals в източната част на щата Невада съдържа около 1,78 милиона тона волфрам. Ако оценката бъде потвърдена и залежите се окажат икономически изгодни за добив, това би било находище, над пет пъти по-голямо от следващото по големина в страната. При сегашните пазарни цени стойността му се оценява на около $152 милиарда.

Волфрамът е сред критично важните суровини за отбранителната, аерокосмическата и машиностроителната индустрия. САЩ прекратиха собственото си производство преди около десетилетие и днес зависят основно от внос, докато Китай контролира приблизително 80% от световния пазар.

"Стратегически това е много важен проект, защото Съединените щати спряха производството на волфрам преди около десет години и сега зависят от чуждестранни доставки", заяви председателят и главен финансов директор на 3PL Кевин Мур.

Защо NASA се противопоставя

Проблемът е, че около 44 кв. км от находището попадат в зона, защитена с 20-годишна федерална забрана за добив, въведена през 2023 г. по искане на NASA. Космическата агенция използва равнинния пустинен терен за калибриране на сателитни системи и предупреждава, че минната дейност може да повлияе на тези операции.

3PL вече лобира пред администрацията на президента Доналд Тръмп и Конгреса ограниченията да бъдат отменени, но засега от NASA не изглеждат склонни да променят позицията си.

Откритието идва в момент на рекордно напрежение на пазара на волфрам. Цените на метала са нараснали с близо 600% от февруари 2025-а, стимулирани от силното търсене и ограниченията върху износа, въведени от Китай.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че дори ако регулаторните пречки отпаднат, ще са необходими поне още няколко години, преди находището да започне реално да се разработва.

"В най-добрия случай ще минат около 5 години, преди да започне разработването, и много неща могат да се променят през това време", коментира анализаторът на Eurasia Group Тимъти Пуко.

Освен волфрам, проектът включва и значителни ресурси от литий, бор и поташ, което го превръща в една от най-стратегическите инициативи за добив на критични минерали в САЩ. Дали обаче той ще намали зависимостта на страната от китайските доставки, ще зависи не само от геологията, но и от приоритетите на Вашингтон, коментират експерти.